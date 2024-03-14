مأزق للترجي التونسي قبل مواجهة أسيك الإيفواري بدوري الأبطال

أبدت مصادر مقرّبة من الترجي التونسي مخاوفها من أن تؤثر الغيابات المحتملة عن فترة تحضيرات الفريق لمباراته أمام أسيك أبيدجان الإيفواري على حظوظه في التأهل للدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وأوقعت قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا الترجي التونسي في مواجهة أسيك أبيدجان الإيفواري، إذ يلتقي الفريقان ذهابًا في الثلاثين من الشهر الجاري على ملعب رادس، على أن تدور مباراة العودة في أبيدجان في السادس من أبريل المقبل.

ولن يشارك 5 لاعبين من فريق الترجي في فترة التحضيرات، باعتبار التزاماتهم مع منتخبات بلدانهم في المباريات الودية التي تُجرى يومي 22 و26 مارس الجاري.

ويتعلق الأمر بكلٍ من الحارس أمان الله مميش، والمدافع ياسين مرياح، ولاعب الوسط حسام تقا، الذين سيلحتقون بمنتخب نسور قرطاج في دورة "سوبر يونايتد" التي تحتضنها القاهرة بمشاركة منتخبات مصر، وتونس، ونيوزيلاندا، وكرواتيا، كما يشارك محمد أمين توغاي مع منتخب الجزائر في مباراتين وديتين أمام أنغولا (23 مارس) وجنوب أفريقيا (27 مارس)، فيما سيلتحق لاعب وسط الترجي روجي أهولو بمنتخب توغو الذي يخوض بدوره وديتين أمام النيجر ثم ليبيا خلال الفترة نفسها.

وقبل مواجهة حاسمة أمام أسيك الإيفواري، سيخوض الترجي التونسي، بطل أفريقيا 4 مرات، كامل أسبوع التحضيرات دون لاعبيه الدوليين الخمسة، مما أثار هواجس الجهاز الفني بقيادة البرتغالي ميغيل كاردوزو، ومخاوف مشجعي الفريق الأحمر والأصفر.

يشار إلى أن الترجي تأهل ثانيًا عن المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة خلف بترو أتلتيكو الذي تصدر الترتيب.