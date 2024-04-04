مقتل لوك فلورز مدافع كايزر تشيفز بعد عملية اختطاف فاشلة

مدافع كايزر تشيفز لوك فلورز أصيب بجروح قاتلة خلال محاولة الاختطاف في منطقة جوتنغ بمدينة فلوريدا، على بعد عشرة أميال غرب جوهانسبرغ عاصمة البلاد.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، نقلا عن "تايمز لايف" الجنوب أفريقية، أن الخبر أكده "مصدر مقرب من كايزر تشيفز"؛ إذ لم يصدر النادي بياناً حول الحادث حتى الآن.

وفشلت عملية اختطاف اللاعب وسيارته وفقًا للصحيفة.

وقال المتحدث باسم شرطة جنوب أفريقيا لصحيفة Sunday World: "الشرطة تنتظر معلومات عن الحادث في الوقت الحالي، وسنعلق أكثر على هذا الأمر فور حصولنا على تفاصيله"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.