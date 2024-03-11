سبب عدم رد محمد صلاح على اتصالات حسام وإبراهيم حسن

تحدث وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، عن أزمة عدم انضمام محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، لمعسكر منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي مارس الجاري.

وسيخوض منتخب مصر دورة ودية في الإمارات تبدأ يوم 23 مارس الجاري أمام نيوزيلاندا.

وأعلن حسام حسن قائمة منتخب مصر التي لم تتضمن اسم محمد صلاح بناء على طلب اللاعب وفقا لتصريحات حسام حسن في المؤتمر الصحفي.

وقال صبحي في تصريحات لـ"أون سبورت إف إم"، إن صلاح يعاني من ورم دموي يحتاج وقتا حتى يكتمل شفاؤه منه، لذلك تم تفضيل عدم حضوره لاكتمال شفائه على أن يجرب حسام حسن لاعبين آخرين خلال معسكر الإمارات فنجم ليفربول ليس بحاجة للتجربة وفقا لتصريحاته.

وعن عدم رد صلاح على أي مسؤول مصري بخلافه هو شخصيا قال صبحي إنه قريب من منتخب مصر منذ كأس العالم 2018 حيث تفجرت أزمة وكانت علاقة اللاعب متوترة باتحاد الكرة.

وأشار إلى أن صلاح له وكيل لاعبين في الأمور التعاقدية.

وألمح صبحي إلى أن ما حدث خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية خلق بعض الحساسية وأنه تدخل مبكرا حتى لا يتكرر نفس الأمر مجددا.

يذكر أن حسام حسن هاجم محمد صلاح بسبب قرار اللاعب بالخروج من معسكر مصر بكوتديفوار لتلقي العلاج رفقة ناديه، مؤكدا أنه لم يكن ليسمح بعودة اللاعب بعد ذلك.