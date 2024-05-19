رسميا.. الكشف عن مباراتي نصف نهائي كأس السوبر الإسباني
سيخوض فريقا ريال مدريد، البطل، و برشلونة الوصيف مسابقة السوبر الإسباني (2025) للمرة السادسة تواليا وذلك بعد حجزهما المقعدين المخصصين لصاحبي المركزين الأول والثاني في مسابقة الليغا.
وتأهل الريال وبرشلونة بصحبة أتلتيك بيلباو المتوج بكأس الملك ومايوركا الطرف الثاني للمباراة النهائية لخوض السوبر الذي سيتم تحديد موعد إجرائه لاحقا، فيما تشير بعض المصادر إلى أنه سيجرى بداية العام 2025.
وكان برشلونة انتزع المركز الثاني من جيرونا، الحصان الأسود لليغا خلال الموسم الذي أسدل عليه الستار اليوم الأحد وذلك بعد أن حقق 3 انتصارات متتالية في الجولات الثلاث الماضية من المسابقة أعقبت خسارته أمام منافسه على مركز الوصافة جيرونا.
وقبل أن يلاقي إشبيلية يوم السبت المقبل في الجولة 38 والختامية من الدوري، ضمن برشلونة المركز الثاني بعد فوزه على فاليكانو (3 ـ 0) في الجولة 37، ليبتعد 4 نقاط كاملة عن جيرونا الثالث.
وتقام مسابقة السوبر بمشاركة 4 أندية بنظام نصف النهائي ثم النهائي، وفي نسخة 2023 ـ 2024، يلتقي ريال مدريد حامل لقب الدوري مع مايوركا، فيما يوجاه بيلباو حامل لقب كأس الملك مع برشلونة.
وكان ريال مدريد أحرز لقب السوبر للموسم الماضي عقب الفوز في النهائي على برشلونة (4 ـ 1) وذلك على ملعب الملك فيصل في الرياض.