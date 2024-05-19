رسميا.. الكشف عن مباراتي نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

سيخوض فريقا ريال مدريد، البطل، و برشلونة الوصيف مسابقة السوبر الإسباني (2025) للمرة السادسة تواليا وذلك بعد حجزهما المقعدين المخصصين لصاحبي المركزين الأول والثاني في مسابقة الليغا.

وتأهل الريال وبرشلونة بصحبة أتلتيك بيلباو المتوج بكأس الملك ومايوركا الطرف الثاني للمباراة النهائية لخوض السوبر الذي سيتم تحديد موعد إجرائه لاحقا، فيما تشير بعض المصادر إلى أنه سيجرى بداية العام 2025.

وكان برشلونة انتزع المركز الثاني من جيرونا، الحصان الأسود لليغا خلال الموسم الذي أسدل عليه الستار اليوم الأحد وذلك بعد أن حقق 3 انتصارات متتالية في الجولات الثلاث الماضية من المسابقة أعقبت خسارته أمام منافسه على مركز الوصافة جيرونا.