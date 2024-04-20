خطوة مفاجئة من مانشستر سيتي تجاه تشابي ألونسو

قالت صحيفة "آس"، إن نادي مانشستر سيتي يضع نصب عينيه تعيين تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، ليقود الفريق الإنجليزي حال اتخاذ الإسباني بيب غوارديولا قرارا بالرحيل بعد انتهاء عقده مع الفريق.

وينتهي عقد غوارديولا، صاحب الـ53 عامًا، مع مانشستر سيتي الإنجليزي في عام 2025.

وكانت صحيفة "ريليفو" قد أشارت أن مسؤولي مانشستر سيتي، لديهم اعتقاد بأن غوارديولا، لن يجدد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة، مشددة على أنه سيبحث عن تحدٍّ جديد في مكان آخر.

فيما قاد ألونسو فريقه ليفركوزن لإنجاز تاريخي هذا الموسم، بالحصول على لقب الدوري الألماني بشكل رسمي قبل جولات من نهايته، في ظل منافسته على المزيد من الألقاب مع نهاية الموسم.

وكان ألونسو قد حسم مستقبله للموسم المقبل وقرر الاستمرار في منصبه كمدير فني لباير لفيركوزن.