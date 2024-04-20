خطوة مفاجئة من مانشستر سيتي تجاه تشابي ألونسو
قالت صحيفة "آس"، إن نادي مانشستر سيتي يضع نصب عينيه تعيين تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، ليقود الفريق الإنجليزي حال اتخاذ الإسباني بيب غوارديولا قرارا بالرحيل بعد انتهاء عقده مع الفريق.
وينتهي عقد غوارديولا، صاحب الـ53 عامًا، مع مانشستر سيتي الإنجليزي في عام 2025.
وكانت صحيفة "ريليفو" قد أشارت أن مسؤولي مانشستر سيتي، لديهم اعتقاد بأن غوارديولا، لن يجدد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة، مشددة على أنه سيبحث عن تحدٍّ جديد في مكان آخر.
فيما قاد ألونسو فريقه ليفركوزن لإنجاز تاريخي هذا الموسم، بالحصول على لقب الدوري الألماني بشكل رسمي قبل جولات من نهايته، في ظل منافسته على المزيد من الألقاب مع نهاية الموسم.
وكان ألونسو قد حسم مستقبله للموسم المقبل وقرر الاستمرار في منصبه كمدير فني لباير لفيركوزن.
وفي هذا السياق، أوضحت "آس"، أن "ألونسو ولد ونشأ وكبر على حب كرة القدم، وكان يعلم أن إغلاق بعض الأبواب الآن من شأنه أن يخفف من شائعات رحيله في نهاية الموسم، ما يكفي لكي يركز النادي واللاعبون وهو نفسه على إمكانية الفوز باللقب في لحظة حاسمة، وقد نجح في ذلك، على الرغم من أن الضوضاء من حوله لم تتضاءل فحسب، بل اتسعت لتشمل فرقًا مثل ريال مدريد كاحتمالات مستقبلية له. وبالمثل، فإن مانشستر سيتي، الذي يضعه نصب عينيه كخيار بديل لبيب غوارديولا في حال عدم تجديد عقده في صيف عام 2025".
وأوضحت أن ريال مدريد يعتبر ألونسو أيضا من الخيارات المفضلة له لخلافة أنشيلوتي؛ بسبب القدرات التدريبية الرائعة التي أظهرها منذ بداية مسيرته وحتى الآن، بالإضافة لمعرفته الجيدة بالنادي الإسباني وأجواء "سانتياغو برنابيو".
ويمتد عقد ألونسو مع باير ليفركوزن حتى صيف 2026، لكنه بات مطمعا لعمالقة أوروبا.