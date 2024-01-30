منتخب أوزبكستان يتجاوز تايلاند ويلاقي قطر في ربع نهائي كأس آسيا (فيديو)

تأهل منتخب أوزبكستان إلى دور الثمانية في كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر بعد فوزه 2/1 على تايلاند اليوم الثلاثاء في مباراة دور ال16التي أقيمت على استاد الجنوب في مدينة الوكرة.

وسجل عزيزبيك تورجونباييف الهدف الأول لأوزبكستان في الدقيقة الـ37 بعد تمريرة رائعة استقبلها على صدره وسدد من مدى قريب في الشباك، لكن منتخب تايلاند تعادل في الدقيقة الـ58 عبر سوباتشوك ساراتشات بتسديدة من مسافة بعيدة.

واستعاد منتخب أوزبكستان التقدم بعد سبع دقائق فقط عن طريق عباسبيك فايزوليف الذي تلقى تمريرة من جلال الدين ماشاريبوف على حدود منطقة الجزاء ليطلق تسديدة متقنة سكنت الشباك.

وسيخوض منتخب أوزبكستان اختبارًا صعبًا في دور الثمانية أمام قطر مضيفة البطولة وحاملة اللقب والتي تأهلت لهذا الدور بعد فوزها 2/1 على منتخب فلسطين أمس الاثنين.