الزمالك يتجه لإقالة أوسوريو
يتجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، لاستصدار قرار بإقالة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بعد الخسارة الثانية على التوالي في الدوري المصري أمام زد.
وتلقى الزمالك الهزيمة الثانية على التوالي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بخسارته 2-1 أمام ضيفه زد الصاعد حديثا للمسابقة اليوم الجمعة.
وتجمد رصيد الزمالك بعد هذه الهزيمة عند 8 نقاط في المركز السادس بجدول الدوري المصري من 6 مباريات.
وكشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" أن هناك غضبًا داخل مجلس إدارة الزمالك من طريقة تعامل أوسوريو مع الفريق، خاصة بعد رحيل مرتضى منصور.
وأوضح المصدر الذي رفض نشر اسمه أن أوسوريو كان متواجد بشكل طبيعي في منصبه، خلال فترة مرتضى منصور وما بعدها، وبدأ يماطل ويكرر السفر قبيل المباريات وهو ما لا يتناسب مع فريق يريد المنافسة على البطولات التي يشارك بها.
كما أكد المصدر أن هناك عقوبات صارمة سيتم تطبيقها على اللاعبين، ولن يتم التراجع عنها، قائلا: "هناك لاعبون لا يهمهم حزن وحسرة الجماهر، ويجب أن نتصدى لهذه الظاهرة".
مصير المدرب الكولومبي:
أكد المصدر لـ"إرم نيوز" أن هناك إجماع على إقالة أوسوريو، ولكن الاختلاف الوحيد هو توقيت إعلان القرار، حيث ينقسم المجلس إلى فريقين.
الفريق الأول يطالب بضرورة اتخاذ قرار الإقالة الآن، وتعيين مدرب مصري مؤقت يقود الفريق في مباراة بيراميدز المقبلة في كأس مصر، قبل التعاقد مع مدير فني أجنبي ليقود الفريق فيما تبقى من الموسم.
أما الرأي الثاني فيتجه إلى إعلان قرار الإقالة بعد مباراة بيراميدز كي لا يتأثر اللاعبون خاصة وأنها مباراة في كأس مصر، وخسارتها يعني خسارة بطولة.
وحتى الان لم يتم الاستقرار على الموعد المناسب، لكن التوجه داخل إدارة الزمالك هو إقالة أوسوريو، ويتم حاليا بحث التوقيت المناسب لإعلان القرار.