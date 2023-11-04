الزمالك يتجه لإقالة أوسوريو

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" أن هناك غضبًا داخل مجلس إدارة الزمالك من طريقة تعامل أوسوريو مع الفريق، خاصة بعد رحيل مرتضى منصور.

وأوضح المصدر الذي رفض نشر اسمه أن أوسوريو كان متواجد بشكل طبيعي في منصبه، خلال فترة مرتضى منصور وما بعدها، وبدأ يماطل ويكرر السفر قبيل المباريات وهو ما لا يتناسب مع فريق يريد المنافسة على البطولات التي يشارك بها.

كما أكد المصدر أن هناك عقوبات صارمة سيتم تطبيقها على اللاعبين، ولن يتم التراجع عنها، قائلا: "هناك لاعبون لا يهمهم حزن وحسرة الجماهر، ويجب أن نتصدى لهذه الظاهرة".