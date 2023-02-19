كأس الكونفدرالية الأفريقية: تعادل بيراميدز مع فيوتشر.. والاتحاد المنستيري أمام ريال باماكو

ورفع التعادل رصيد كل فريق إلى نقطتين بانتظار نتيجة الجيش الملكي المغربي مع أسكو كارا في وقت لاحق.

وفي المجموعة الرابعة تعادل الاتحاد المنستيري التونسي 0/0 مع ريال باماكو في مالي.

ويملك الاتحاد المنستيري 4 نقاط مقبال 3 نقاط لكل من مازيمبي، ويونغ أفريكانز، مقابل نقطة وحيدة لريال باماكو.