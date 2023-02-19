كأس الكونفدرالية الأفريقية: تعادل بيراميدز مع فيوتشر.. والاتحاد المنستيري أمام ريال باماكو
بيراميدز سيلعب مع أسكو كارا في الجولة الثالثة.
حسم التعادل 1/1 نتيجة بيراميدز المصري ومواطنه فيوتشر في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بكأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم الأحد.
وتقدم محمد حمدي لبيراميدز في الدقيقة السابعة لكن غنام محمد عادل النتيجة لفيوتشر في الدقيقة 53.
ورفع التعادل رصيد كل فريق إلى نقطتين بانتظار نتيجة الجيش الملكي المغربي مع أسكو كارا في وقت لاحق.
وفي المجموعة الرابعة تعادل الاتحاد المنستيري التونسي 0/0 مع ريال باماكو في مالي.
ويملك الاتحاد المنستيري 4 نقاط مقبال 3 نقاط لكل من مازيمبي، ويونغ أفريكانز، مقابل نقطة وحيدة لريال باماكو.