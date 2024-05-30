ميزة رائعة تسعد برشلونة في حقبة فليك

إذًا كيف تلاقت رغبات برشلونة مع قدرات فيلك؟

صحيفة (SPORT) الكتالونية، نشرت تقريرًا قالت فيه إن فليك مكتشفٌ عظيم للاعبين الشباب وهو الطريق الذي يجب أن يسير عليه في برشلونة.

وأضافت الصحيفة: "أبرز الأسماء التي اكتشفها فليك هو جمال موسيالا، منحه الفرصة وعمره 16 عام في يونيو 2020 والآن هو من أفضل اللاعبين بالعالم الآن".

وتابعت: "لاعب آخر اكتشفته فليك هو جوسيب ستانيسيتش لاعب ليفركوزن الحالي والذي أعطاه فليك الفرصة لأول مرة مع بايرن".

واختتمت الصحيفة تقريرها، بأن المدرب الألماني، سيجد أسماءً كثيرة يمكنه المراهنة عليها في لاماسيا".