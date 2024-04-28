محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي

قال الإعلامي المصري أحمد شوبير إن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، سيوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي حال تلقيه عرضا قويا.

ونشبت مشادة كلامية بين صلاح ويورغن كلوب خلال مباراة ويستهام وليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز، أمس السبت.

وحسب شوبير، فإن صلاح تلقى اتصالات للانتقال إلى الدوري السعودي الصيف الماضي، ولم يمانع، لكن نادي ليفربول هو من رفض الصفقة.