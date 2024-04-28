محمد صلاح
محمد صلاح

محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي

أبدت أندية الاتحاد والهلال والنصر رغبتها في التعاقد مع الدولي المصري

قال الإعلامي المصري أحمد شوبير إن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، سيوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي حال تلقيه عرضا قويا.

ونشبت مشادة كلامية بين صلاح ويورغن كلوب خلال مباراة ويستهام وليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز، أمس السبت.

وحسب شوبير، فإن صلاح تلقى اتصالات للانتقال إلى الدوري السعودي الصيف الماضي، ولم يمانع، لكن نادي ليفربول هو من رفض الصفقة.

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ووفقا للإعلامي المصري، فإن صلاح هو من سيحدد النادي السعودي الذي يلعب له في السعودية، وهذا جزء من العرض الذي تلقاه.

وأبدت أندية الاتحاد والهلال والنصر رغبتها في التعاقد مع الدولي المصري.

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وتحدثت تقارير إنجليزية، اليوم الأحد، عن اتجاه نادي ليفربول لاتخاذ قرار مهم بشأن مصير محمد صلاح، إذ لن يمانع النادي الإنجليزي في بيعه.

وبنهاية الموسم الجاري، تنتهي حقبة يورغن كلوب مع نادي ليفربول، ويبدأ المدرب الهولندي آرني سلوت مهمته من الموسم القادم.

وحسب التقارير، فإن الإدارة الرياضية في ليفربول هي من سيتخذ القرار بشأن صلاح، وليس المدرب.

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