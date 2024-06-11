الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليبيا والرأس الأخضر
يتطلع المنتخب الليبي إلى الانفراد بالمركز الأول من المجموعة الإفريقية الرابعة لتصفيات مونديال 2026، وذلك عندما ينزل ضيفا ثقيلا مساء الثلاثاء على الرأس الأخضر ضمن الجولة الرابعة من التصفيات.
وحقق منتخب ليبيا فوزا مهمّا الأسبوع الماضي أمام موريشيوس (2 ـ 1) ليرفع رصيده إلى 7 نقاط مع الكاميرون التي تلعب اليوم بدورها في ضيافة أنغولا.
وتنطلق مباراة منتخب ليبيا والرأس الأخضر في الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة وستكون منقولة على قناة السعودية الرياضية الخامسة (SSC 5).
وخلال مبارياته الثلاث الأولى في التصفيات، حقق منتخب فرسان المتوسط انتصارين على كل من إسواتيني (1 ـ 0) وموريشيوس (2 ـ 1) وتعادلا على قواعده أمام الكاميرون (1 ـ 1) وذلك ضمن المجموعة التي تضم أيضا أنغولا والرأس الأخضر.
وتضم تصفيات منطقة إفريقيا تسع مجموعات تضم كل منها 6 منتخبات، على أن يتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم ، ويمكن للوصيف التنافس في المباريات الفاصلة للتقدم إلى الملحق القاري والمنافسة على بطاقة عاشرة للقارة السمراء.