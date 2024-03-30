توصيات تشافي التي طورت مدافع برشلونة

أسرار تحسن مستوى كوندي

وذكرت "سبورت" أن كوندي كان يتدرب وحده في الأيام التي يحصل فيها اللاعبون على عطلة في اليوم التالي من مباريات برشلونة.

كما أنه في تدريبات برشلونة، يلعب كوندي كلاعب محور بتوصية من تشافي لزيادة سلاسته في التعامل مع الكرة، الأمر الذي يؤتي ثماره.

كما يطلب ️الطاقم الفني من كوندي أن يكون شجاعا أكثر هجوميا عندما تتطلب المباراة ذلك.

وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن كوندي لعب 37 مباراة مع برشلونة الموسم الحالي، سجل فيها هدفين وصنع أربعة.

وانتقل كوندي من إشبيلية إلى برشلونة صيف 2022 مقابل 50 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين شارك مع النادي الكتالوني 77 مرة، سجل فيها ثلاثة أهداف وصنع 10.

ويستضيف برشلونة، اليوم السبت، لاس بالماس في الدوري الإسباني، ويسافر بعدها لمواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 10 أبريل.