نيجيريا تهزم كوت ديفوار وتشعل مجموعتها في كأس أمم أفريقيا

جاء الشوط الأول من المباراة متوازنًا، وبدأ بسيطرة وضغط هجومي من جانب منتخب كوت ديفوار الذي قدم محاولات مكثفة بحثًا عن التقدم المبكر لكنه أهدر أكثر من فرصة.

ودخل المنتخب النيجيري في الأجواء بمرور الوقت وفرض تفوقه الهجومي لدقائق ليهدد مرمى أصحاب الأرض لكن كل محاولات الشوط الأول باءت بالفشل لينتهي بالتعادل السلبي.

ووجه المنتخب النيجيري ضربة موجعة لمنتخب كوت ديفوار وجماهيره في وقت مبكر من الشوط الثاني، حينما حصل على ركلة جزاء سجل منها هدف التقدم عن طريق إيكونج.

وبعدها تراجع أداء أصحاب الأرض تدريجيًا، وبدا المنتخب صاحب الضيافة عاجزًا عن إيجاد الحلول ليخرج من المباراة صفر اليدين ويحتدم الصراع في المجموعة الأولى.