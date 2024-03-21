هاري كاين
هاري كاينمتداولة

موجة سخرية عارمة من تمثال "مشوّه" للهداف التاريخي لإنجلترا (صور)

تم الكشف عن تمثال لنجم أنجلترا وبايرن ميونخ لكن المفاجأة كانت صادمة

أثار تمثال خاص بنجم منتخب إنجلترا ونادي بايرن ميونخ الألماني هاري كاين، موجة من السخرية والتهكم على منصات التواصل وفي عدد من وسائل الإعلام البريطانية بسبب عدم التشابه إطلاقا بين ملامح الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي والشكل الذي ظهر عليه التمثال.

وذكرت صحيفة "الصن البريطانية أن التمثال الخاص بهاري كاين تم الكشف عنه الأربعاء وذلك بعد 4 سنوات من نحته من قبل نحات يعمل في شركة متخصصة، لكن المفاجأة كانت مذهلة وصادمة لجماهير منتخب الأسود الثلاثة وعشاق هاري كاين.

تم إنجاز تمثال هاري كاين في 2019 والكشف عنه الأربعاء
تم إنجاز تمثال هاري كاين في 2019 والكشف عنه الأربعاءمتداولة

وشكلت الصور التي نشرتها مجلة "بيغ إيسو" (BIG ISSUE) صدمة للمتابعين الذين علق بعضهم بأن ما يشاهدونه يمكن أن يكون أي لاعب في العالم إلا هاري كاين، فيما اتهم آخرون المشرفين على تركيز التمثال بإهدار المال العام.

وخصص المجلس 7200 جنيه إسترليني لتمثال لاعب كرة القدم الذي نشأ في تشينغفورد، والذي انضم إلى بايرن ميونيخ الصيف الماضي في صفقة بقيمة 104 ملايين جنيه إسترليني.

وظل التمثال بانتظار أن يخصص المجلس البلدي لمنطقة "والثام فوريست" مكانا لتركيزه، لكن بمجرد الكشف عن الصور الأولى انهالت الانتقادات اللاذعة على المنظمين والنحات الذي تولى إنجاز نسخة مشوهة من كاين.

وعلق أحد المدونين بالقول إنه من الأفضل صهر ذلك التمثال واستخدامه لسد الحفر وإصلاح الطرقات المتهالكة في المدينة".

بلغت كلفة التمثال 7200 جنيه أسترليني
بلغت كلفة التمثال 7200 جنيه أسترلينيمتداولة

ولعب هاري كاين لفريق توتنهام الإنجليزي بين عامي 2011 و2023 في نادي توتنهام قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونخ بداية الموسم الحالي.

أما مع منتخب انجلترا فقد شارك أسطورة توتنهام، في 89 مباراة وسجل 62 ليكون بذلك أفضل هداف في تاريخ منتخب الأسود الثلاثة.

تمثال كاين قوبل بموجة سخرية عارمة
تمثال كاين قوبل بموجة سخرية عارمةمتداولة
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