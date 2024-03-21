موجة سخرية عارمة من تمثال "مشوّه" للهداف التاريخي لإنجلترا (صور)

وشكلت الصور التي نشرتها مجلة "بيغ إيسو" (BIG ISSUE) صدمة للمتابعين الذين علق بعضهم بأن ما يشاهدونه يمكن أن يكون أي لاعب في العالم إلا هاري كاين، فيما اتهم آخرون المشرفين على تركيز التمثال بإهدار المال العام.

وخصص المجلس 7200 جنيه إسترليني لتمثال لاعب كرة القدم الذي نشأ في تشينغفورد، والذي انضم إلى بايرن ميونيخ الصيف الماضي في صفقة بقيمة 104 ملايين جنيه إسترليني.

وظل التمثال بانتظار أن يخصص المجلس البلدي لمنطقة "والثام فوريست" مكانا لتركيزه، لكن بمجرد الكشف عن الصور الأولى انهالت الانتقادات اللاذعة على المنظمين والنحات الذي تولى إنجاز نسخة مشوهة من كاين.

وعلق أحد المدونين بالقول إنه من الأفضل صهر ذلك التمثال واستخدامه لسد الحفر وإصلاح الطرقات المتهالكة في المدينة".