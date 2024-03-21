موجة سخرية عارمة من تمثال "مشوّه" للهداف التاريخي لإنجلترا (صور)
أثار تمثال خاص بنجم منتخب إنجلترا ونادي بايرن ميونخ الألماني هاري كاين، موجة من السخرية والتهكم على منصات التواصل وفي عدد من وسائل الإعلام البريطانية بسبب عدم التشابه إطلاقا بين ملامح الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي والشكل الذي ظهر عليه التمثال.
وذكرت صحيفة "الصن البريطانية أن التمثال الخاص بهاري كاين تم الكشف عنه الأربعاء وذلك بعد 4 سنوات من نحته من قبل نحات يعمل في شركة متخصصة، لكن المفاجأة كانت مذهلة وصادمة لجماهير منتخب الأسود الثلاثة وعشاق هاري كاين.
وشكلت الصور التي نشرتها مجلة "بيغ إيسو" (BIG ISSUE) صدمة للمتابعين الذين علق بعضهم بأن ما يشاهدونه يمكن أن يكون أي لاعب في العالم إلا هاري كاين، فيما اتهم آخرون المشرفين على تركيز التمثال بإهدار المال العام.
وخصص المجلس 7200 جنيه إسترليني لتمثال لاعب كرة القدم الذي نشأ في تشينغفورد، والذي انضم إلى بايرن ميونيخ الصيف الماضي في صفقة بقيمة 104 ملايين جنيه إسترليني.
وظل التمثال بانتظار أن يخصص المجلس البلدي لمنطقة "والثام فوريست" مكانا لتركيزه، لكن بمجرد الكشف عن الصور الأولى انهالت الانتقادات اللاذعة على المنظمين والنحات الذي تولى إنجاز نسخة مشوهة من كاين.
وعلق أحد المدونين بالقول إنه من الأفضل صهر ذلك التمثال واستخدامه لسد الحفر وإصلاح الطرقات المتهالكة في المدينة".
ولعب هاري كاين لفريق توتنهام الإنجليزي بين عامي 2011 و2023 في نادي توتنهام قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونخ بداية الموسم الحالي.
أما مع منتخب انجلترا فقد شارك أسطورة توتنهام، في 89 مباراة وسجل 62 ليكون بذلك أفضل هداف في تاريخ منتخب الأسود الثلاثة.