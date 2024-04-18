تسديدة فالفيردي تتسبب في إصابة الحكم (فيديو وصور)
تسبب إرنستو فالفيردي لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، في إصابة الإيطالي دانييلي أورساتو، حكم مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي، في دوري أبطال أوروبا.
وسدد فالفيردي كرة صاروخية، بعدما حاول إبعاد الكرة عن منطقة جزاء ريال مدريد، ليمنع هجمة خطيرة لصالح السيتي.
واصطدمت الكرة بوجه دانييلي أورساتو حكم اللقاء، ليسقط أرضًا، وتتسبب الكرة في إصابته.
وتوقفت المباراة بسبب إصابة الحكم، ودخل لاعبو الفريقين للاطمئنان عليه.
وبعد التعادل المثير 3 - 3 مع مانشستر سيتي على ملعب سانتياغو برنابيو، يحل فريق كارلو أنشيلوتي ضيفًا في ملعب الاتحاد لخوض إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.