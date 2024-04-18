تسديدة فالفيردي تتسبب في إصابة الحكم (فيديو وصور)

وسدد فالفيردي كرة صاروخية، بعدما حاول إبعاد الكرة عن منطقة جزاء ريال مدريد، ليمنع هجمة خطيرة لصالح السيتي.

واصطدمت الكرة بوجه دانييلي أورساتو حكم اللقاء، ليسقط أرضًا، وتتسبب الكرة في إصابته.

وتوقفت المباراة بسبب إصابة الحكم، ودخل لاعبو الفريقين للاطمئنان عليه.