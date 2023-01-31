القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية

*وفيما يلي جدول مباريات كأس العالم للأندية:

- الدور التمهيدي: 1 فبراير شباط (طنجة) الأهلي VS أوكلاند سيتي.

دور الثمانية:

4 فبراير (الرباط) الوداد VS الهلال.

4 فبراير (طنجة) الفائز من مواجهة الأهلي وأوكلاند سيتي VS سياتل ساوندرز.

نصف النهائي:

7 فبراير (طنجة) فلامنغو ضد الفائز من مواجهة الوداد ضد الهلال.

8 فبراير (الرباط) ريال مدريد ضد الفائز من مواجهة الأهلي أو أوكلاند سيتي ضد سياتل ساوندرز.

تحديد المركز الثالث:

11 فبراير (الرباط) الخاسران في نصف النهائي.

النهائي:

11 فبراير (الرباط) الفائزان في نصف النهائي.