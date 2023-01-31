القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية
يستضيف المغرب منافسات كأس العالم للأندية 2023 بين 1 فبراير و11 من الشهر ذاته.
ويشارك في البطولة الأهلي المصري والهلال السعودي والوداد البيضاوي المغربي وريال مدريد وفلامنغو وأوكلاند سيتي وسياتل ساوندرز.
وأعلنت شبكة SSC نقل مباريات كأس العالم للأندية.
كما أعلنت القنوات المغربية الرياضية حصولها على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية عبر البث الأرضي.
*وفيما يلي جدول مباريات كأس العالم للأندية:
- الدور التمهيدي: 1 فبراير شباط (طنجة) الأهلي VS أوكلاند سيتي.
دور الثمانية:
4 فبراير (الرباط) الوداد VS الهلال.
4 فبراير (طنجة) الفائز من مواجهة الأهلي وأوكلاند سيتي VS سياتل ساوندرز.
نصف النهائي:
7 فبراير (طنجة) فلامنغو ضد الفائز من مواجهة الوداد ضد الهلال.
8 فبراير (الرباط) ريال مدريد ضد الفائز من مواجهة الأهلي أو أوكلاند سيتي ضد سياتل ساوندرز.
تحديد المركز الثالث:
11 فبراير (الرباط) الخاسران في نصف النهائي.
النهائي:
11 فبراير (الرباط) الفائزان في نصف النهائي.
وريال مدريد أكثر ناد تتويجا بكأس العالم للأندية برصيد 4 ألقاب مقابل 3 لبرشلونة، ولقبين لكل من بايرن ميونخ وكورينثيانز، ولقب لكل من تشيلسي وليفربول وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد وميلان وإنترناسيونال وساو باولو.