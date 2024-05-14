أول تعليق من سان جيرمان على اشتباك مبابي والخليفي

وقالت لوباريزيان في تقرير نشر الإثنين:‏ "اهتزت جدران غرف ملابس النادي قبل مباراة تولوز التي كانت مباراة الوداع لمبابي"، وفقا لأحد الشهود على المشهد المتوتر، وأدى ذلك إلى تأخير عمليات الإحماء أمس، إذ دخل لاعبو باريس سان جيرمان إلى أرض الملعب متأخرين أربع دقائق عن الموعد المعتاد.

وحسب الصحيفة الفرنسية، فإن سبب التوتر يعود لرغبة الخليفي في معرفة سبب تجاهل مبابي له في خطاب إعلان رحيله عن النادي.

لكن النادي الباريسي نفى تلك الأخبار قائلا إنها معلومات كاذبة من المؤسف سماعها وتصديقها.

ووفقا لما نقلة موقع "آر أم سي" (RMC SPORT)، قال متحدث باسم باريس سان جيرمان: "لا يوجد أي خلاف بين اللاعب والرئيس".

وأضاف: "من المؤسف أن نرى أخبارًا كاذبة يتم تداولها هذا المساء، لم يكن هناك خلاف بين اللاعب والرئيس، لقد التقيا بشكل طبيعي قبل مباراة الأحد لوضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات الرحيل في نهاية الموسم."

وتابع: "الاجتماع بين الخليفي ومبابي كان بناء ومحترما، بما في ذلك قبل مباراة الليلة الماضية في حديقة الامراء".

وخسر البي أس جي أمام تولوز (3 ـ 1) في آخر مباراة لكيليان مبابي في حديقة الأمراء معقل الفريق الباريسي والتي شهدت إقامة مراسم تتويج النادي بلقب الدوري عدد 12 في تاريخه والثالث على التوالي.