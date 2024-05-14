أول تعليق من سان جيرمان على اشتباك مبابي والخليفي
نفى نادي باريس سان جيرمان ما تداولته وسائل الإعلام الفرنسية حول "اشتباك عنيف" بين نجم الفريق كيليان مبابي ورئيس النادي ناصر الخليفي وذلك قبل مباراة الفريق الباريسي أمام تولوز الأحد ضمن الجولة 33 وقبل الأخيرة من الدوري الفرنسي الممتاز.
وذكرت صحيفة "لوباريزيان" أن سجالا كلاميا حادا دار بين مبابي، الذي أعلن رحيله عن حديقة الأمراء بباريس وناصر الخليفي، الذي عاتب لاعبه بسبب عدم ذكر إسمه في خطاب الوداع الذي أعلن فيه مغادرته رسميا يوم السبت.
وقالت لوباريزيان في تقرير نشر الإثنين: "اهتزت جدران غرف ملابس النادي قبل مباراة تولوز التي كانت مباراة الوداع لمبابي"، وفقا لأحد الشهود على المشهد المتوتر، وأدى ذلك إلى تأخير عمليات الإحماء أمس، إذ دخل لاعبو باريس سان جيرمان إلى أرض الملعب متأخرين أربع دقائق عن الموعد المعتاد.
وحسب الصحيفة الفرنسية، فإن سبب التوتر يعود لرغبة الخليفي في معرفة سبب تجاهل مبابي له في خطاب إعلان رحيله عن النادي.
لكن النادي الباريسي نفى تلك الأخبار قائلا إنها معلومات كاذبة من المؤسف سماعها وتصديقها.
ووفقا لما نقلة موقع "آر أم سي" (RMC SPORT)، قال متحدث باسم باريس سان جيرمان: "لا يوجد أي خلاف بين اللاعب والرئيس".
وأضاف: "من المؤسف أن نرى أخبارًا كاذبة يتم تداولها هذا المساء، لم يكن هناك خلاف بين اللاعب والرئيس، لقد التقيا بشكل طبيعي قبل مباراة الأحد لوضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات الرحيل في نهاية الموسم."
وتابع: "الاجتماع بين الخليفي ومبابي كان بناء ومحترما، بما في ذلك قبل مباراة الليلة الماضية في حديقة الامراء".
وخسر البي أس جي أمام تولوز (3 ـ 1) في آخر مباراة لكيليان مبابي في حديقة الأمراء معقل الفريق الباريسي والتي شهدت إقامة مراسم تتويج النادي بلقب الدوري عدد 12 في تاريخه والثالث على التوالي.