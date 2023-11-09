ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

ويلعب مانشستر يونايتد ضد كوبنهاغن، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، على ملعب باركن ستاديون.

وأحرز راسموس هويلوند هدفين مع بداية المباراة، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف، بالتساوي مع ألفارو موراتا نجم أتلتيكو مدريد، ولكل منهما 5 أهداف.