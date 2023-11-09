ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا
انفرد راسموس هويلوند نجم نادي مانشستر يونايتد بصدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا، بعد هدفيه في مرمى كوبنهاغن خلال مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا.
ويلعب مانشستر يونايتد ضد كوبنهاغن، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، على ملعب باركن ستاديون.
وأحرز راسموس هويلوند هدفين مع بداية المباراة، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف، بالتساوي مع ألفارو موراتا نجم أتلتيكو مدريد، ولكل منهما 5 أهداف.
ويحتل يونايتد المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط متفوقًا على بطل الدنمارك الذي يملك نقطة واحدة.
ويتصدر بايرن ميونخ جدول الترتيب برصيد 9 نقاط متفوقًا على غلطة سراي صاحب النقاط الأربع.
وفيما يلي ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا:
1- راسموس هويلوند- مانشستر يونايتد 5 أهداف
2- ألفارو موراتا - أتلتيكو مدريد 5 أهداف.
3- إيرلينغ هالاند - مانشستر سيتي 4 أهداف.
4- أنطوان غريزمان - أتلتيكو مدريد 4 أهداف.
5- إيفانيلسون - بورتو البرتغالي 4 أهداف.
6- جوليان ألفاريز - مانشستر سيتي 3 أهداف.
7- جود بيلينغهام - ريال مدريد 3 أهداف.
8- غابرييل غيسوس - آرسنال 3 أهداف.