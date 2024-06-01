رد فعل جورجينا بعد خسارة رونالدو وبكائه أمام الهلال (صور)
يبدو أن جورجينا رودريغيز، صديقة كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، لم تكن تتوقع أن تنتهي ليلة الأمس بهزيمة "العالمي" والخسارة أمام الهلال بركلات الترجيح، وبكاء النجم البرتغالي في مشهد لم يعتد عليه محبوه من قبل.
ونشرت جورجينا رودريغيز عدة صور عبر حسابها على "إنستغرام" تظهر تواجدها في المدرجات رفقة أبناء النجم البرتغالي الذين حرصوا على دعم والدهم، كما حرصوا جميعاً على ارتداء قمصان نادي النصر.
ولكن يبدو أن جورجينا نشرت تعليقها قبيل انتهاء اللقاء بدقائق، حيث علق على الصور: "ركلة جزاء واحدة تفصلنا عن الفوز بكأس الملك مبروك للنصر على المباراة الرائعة".
ولكن الأمر الصادم هو إهدار ركلة الجزاء الأخيرة، التي تألق بها ياسين بونو ومنع الركلة السابعة لمشاري لاعب النصر وتصدى لها بمساعدة العارضة، وأعلن تتويج الزعيم بالثلاثية المحلية وسط بكاء كريستيانو رونالدو عقب خسارة اللقب.
ولم ينجح رونالدو في التتويج بأي لقب مع النصر، منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في يناير من العام 2023، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بعدة أسابيع.
وخلال رحلته مع النصر، خسر رونالدو عدة ألقاب أيضًا، أبرزها الدوري السعودي في مرتين، ودوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين بخلاف كأس السوبر المحلي.