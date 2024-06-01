رد فعل جورجينا بعد خسارة رونالدو وبكائه أمام الهلال (صور)

يبدو أن جورجينا رودريغيز، صديقة كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، لم تكن تتوقع أن تنتهي ليلة الأمس بهزيمة "العالمي" والخسارة أمام الهلال بركلات الترجيح، وبكاء النجم البرتغالي في مشهد لم يعتد عليه محبوه من قبل.

ونشرت جورجينا رودريغيز عدة صور عبر حسابها على "إنستغرام" تظهر تواجدها في المدرجات رفقة أبناء النجم البرتغالي الذين حرصوا على دعم والدهم، كما حرصوا جميعاً على ارتداء قمصان نادي النصر.

ولكن يبدو أن جورجينا نشرت تعليقها قبيل انتهاء اللقاء بدقائق، حيث علق على الصور: "ركلة جزاء واحدة تفصلنا عن الفوز بكأس الملك مبروك للنصر على المباراة الرائعة".