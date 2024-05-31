في أمريكا.. اتهامات خطيرة لميسي بالتخاذل
تسببت خسارة إنتر ميامي الأمريكي فريق ليونيل ميسي، أمام نادي أطلنطا ضمن الدوري الأمريكي لكرة القدم الأربعاء، في إثارة المزيد من الجدل والشكوك حول مردود النجم الأرجنتيني وذلك تزامنا مع اقتراب التحاقه بمنتخب بلاده لخوض بطولة كوبا أمريكا 2024.
وبعد 8 مباريات دون خسارة، تجرع ميسي ورفاقه الهزيمة الأولى، وذلك أمام أطلنطا يونايتد (3 ـ 1) ليتقلص الفارق الذي يفضلهم عن سينسيناتي صاحب المركز الثاني إلى نقطة واحدة.
ورغم أن ليونيل ميسي يجل هدف فريقه الوحيد في المباراة، إلا أن الاتهامات طالته من مشجعي فريقه بأنه لا يقدم المستوى المعتاد حتى يكون جاهزا لمنتخب بلاده الأرجنتين الذي سيدافع عن لقبه بطلا لمسابقة كوبا أمريكا في يونيو المقبل.
وذكرت تقارير إخبارية قريبة من نادي إنتر ميامي أن الأرجنتيني تاتا مارتينو مدرب الفريق دافع عن مواطنه ونجمه الأول، مطالبا بإيقاف التلميحات بأن ليونيل ميسي يحاول ادخار طاقته لتجهيز نفسه لبطولة كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين.
وقال مارتينو للصحفيين عقب مواجهة أطلنطا يونايتد: "لا أعتقد أن ميسي يقوم بتوفير مجهوداته لبطولة كوبا أمريكا، هذا الأمر ليس له أي أساس من صحة".
ورفض الأرجنتيني الدخول في نقاش بشأن أولويات ميسي بين إنتر ميامي ومنتخب بلاده، مضيفا: "لا يوجد أي إيجابيات يمكن أن نأخذها من هذه المباراة، أهدرنا فرصة السير خطوة للأمام، الأمر لم يكن متوقعًا على الإطلاق، لم أر علامات على الإرهاق في التدريبات لذلك لا يتعين علي القيام بتحليل عميق لما حدث".
وتنطلق بطولة كوبا أمريكا في 20 يونيو المقبل وحتى 14 يوليو في الولايات المتحدة الأمريكية، ويطمح ميسي في إضافة اللقب السادس عشر لبلاده، والثاني في سجله الشخصي بعد أن أحرز النسخة السابقة التي أقيمت في 2021 بالبرازيل.