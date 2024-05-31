في أمريكا.. اتهامات خطيرة لميسي بالتخاذل

تسببت خسارة إنتر ميامي الأمريكي فريق ليونيل ميسي، أمام نادي أطلنطا ضمن الدوري الأمريكي لكرة القدم الأربعاء، في إثارة المزيد من الجدل والشكوك حول مردود النجم الأرجنتيني وذلك تزامنا مع اقتراب التحاقه بمنتخب بلاده لخوض بطولة كوبا أمريكا 2024.

وبعد 8 مباريات دون خسارة، تجرع ميسي ورفاقه الهزيمة الأولى، وذلك أمام أطلنطا يونايتد (3 ـ 1) ليتقلص الفارق الذي يفضلهم عن سينسيناتي صاحب المركز الثاني إلى نقطة واحدة.

ورغم أن ليونيل ميسي يجل هدف فريقه الوحيد في المباراة، إلا أن الاتهامات طالته من مشجعي فريقه بأنه لا يقدم المستوى المعتاد حتى يكون جاهزا لمنتخب بلاده الأرجنتين الذي سيدافع عن لقبه بطلا لمسابقة كوبا أمريكا في يونيو المقبل.