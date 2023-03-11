ترتيب الدوري السعودي: الهلال يسحق التعاون برباعية نظيفة

افتتح أوديون إيغالو حفلة أهداف الهلال في الدقيقة 32، قبل أن يضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع للشوط الأول.

ونجح ميشيل ديلغادو بتسجيل الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 51، قبل أن يختتم محمد القحطاني رباعية الهلال في الدقيقة التاسعة من الضائع للشوط الثاني.

وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن التعاون صاحب المركز الخامس.