ترتيب الدوري السعودي: الهلال يسحق التعاون برباعية نظيفة
سحق الهلال مضيفه التعاون برباعية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الـ 20 من دوري روشن السعودي.
افتتح أوديون إيغالو حفلة أهداف الهلال في الدقيقة 32، قبل أن يضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع للشوط الأول.
ونجح ميشيل ديلغادو بتسجيل الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 51، قبل أن يختتم محمد القحطاني رباعية الهلال في الدقيقة التاسعة من الضائع للشوط الثاني.
وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن التعاون صاحب المركز الخامس.
ثنائية باتنا تمنح الفتح التعادل أمام أبها
وفي مباراة أخرى سجل المغربي مراد باتنا هدفين في الشوط الثاني منح بهما التعادل للفتح أمام مضيفه أبها في الدوري السعودي.
وافتتح عبد الله الزوري التسجيل لصالح أبها في الدقيقة 11 قبل أن يعزز زميله فيليبي كايسيدو النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 20.
لكن باتنا ردَّ بتسجيل هدفين أولهما في الدقيقة 50 قبل أن يعادل النتيجة بتسجيل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.
وحافظ الفتح على موقعه في المركز السادس بعد أن رفع رصيده إلى 32 نقطة متراجعًا بفارق 15 نقطة عن الاتحاد المتصدر والذي فاز على النصر، أمس الخميس، في قمة الجولة.
ويأتي أبها في المركز التاسع برصيد 23 نقطة.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: