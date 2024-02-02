ضعف إنتر ميامي يكشف المعجزة التي حققها ميسي

10 أهداف في 180 دقيقة كانت حصيلة مشاركة إنتر ميامي في كأس موسم الرياض في مواجهتين فقط لعبهم الفريق الأمريكي أمام الهلال والنصر أصحاب المركز الأول والثاني حاليًا في ترتيب الدوري السعودي.

والخسارة الأولى كانت بنتيجة 3/4 وكانت قابلة للزيادة أمام الهلال زادت من أطماع النصر في مواجهة إنتر ميامي، وجعلت العالمي يضرب بكل قوته ليحقق ما فشل الزعيم فيه في المباراة الأولى، حيث فاز 6/0 وشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بديلاً.

وعرف النصر في مواجهته بإنتر ميامي كيف يستغل غياب ميسي، ويضرب ضيوفه بثلاثة أهداف في ربع ساعة، كان من الممكن أن تصبح أكثر لو لم يتساهل نجوم الفريق السعودي.