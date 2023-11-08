هاتريك تاليسكا يقود انتفاضة النصر أمام الدحيل في دوري أبطال آسيا (فيديو)
سجل أندرسون تاليسكا ثلاثية من الأهداف ليقود النصر للفوز 3-2 على عشرة لاعبين من مضيفه الدحيل القطري، بعدما تأخر الفريق السعودي بهدف سجله فيليب كوتينيو، في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.
تقدم الدحيل مبكرا بعدما استخلص مايكل أولونجا الكرة من محمد آل فتيل وأرسل تمريرة عرضية إلى كوتينيو الذي حولها بنجاح إلى شباك الحارس نواف العقيدي.
وأدرك المهاجم تاليسكا التعادل بتسديدة قوية بقدمه اليمنى من حافة منطقة الجزاء، في الدقيقة 27.
تاليسكا كان على الموعد مرة أخرى، وأطلق تسديدة من مدى بعيد فشل الحارس صلاح زكريا في التصدي لها، قبل ثماني دقائق من الاستراحة.
وأكمل تاليسكا ثلاثيته بعدما تبادل الكرة مع زميله غريب، وحولها إلى الشباك.
وقلص كوتينيو الفارق بعدما سدد ركلة الجزاء بنجاح على يمين الحارس العقيدي، قبل عشر دقائق من النهاية.
وأكمل فريق المدرب كريستوف غالتييه المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد خالد محمد، عقب الاعتداء على أوتافيو في الوقت بدل الضائع.
وحقق النصر، الذي غاب عنه القائد كريستيانو رونالدو، فوزه الرابع تواليا في المجموعة الخامسة ليصل للعلامة الكاملة وله 12 نقطة، متقدما بخمس نقاط على بيرسبوليس الإيراني.
بينما تجمد رصيد الدحيل عند نقطة واحدة في المركز الأخير، مقابل نقطتين للاستقلال من طاجيكستان.