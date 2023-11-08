هاتريك تاليسكا يقود انتفاضة النصر أمام الدحيل في دوري أبطال آسيا (فيديو)

تقدم الدحيل مبكرا بعدما استخلص مايكل أولونجا الكرة من محمد آل فتيل وأرسل تمريرة عرضية إلى كوتينيو الذي حولها بنجاح إلى شباك الحارس نواف العقيدي.

وأدرك المهاجم تاليسكا التعادل بتسديدة قوية بقدمه اليمنى من حافة منطقة الجزاء، في الدقيقة 27.

تاليسكا كان على الموعد مرة أخرى، وأطلق تسديدة من مدى بعيد فشل الحارس صلاح زكريا في التصدي لها، قبل ثماني دقائق من الاستراحة.

وأكمل تاليسكا ثلاثيته بعدما تبادل الكرة مع زميله غريب، وحولها إلى الشباك.

وقلص كوتينيو الفارق بعدما سدد ركلة الجزاء بنجاح على يمين الحارس العقيدي، قبل عشر دقائق من النهاية.