موعد مباراة منتخب السعودية القادمة في كأس العالم أمام بولندا



تسعى السعودية لمواصلة مسيرتها المظفرة والمفاجئة في كأس العالم لكرة القدم في قطر بعد الفوز الصاعق بهدفين مقابل هدف على الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في مباراتها الافتتاحية، وذلك عندما تلتقي مع بولندا يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في مونديال الدوحة.

وعقب الانتصار المفاجئ للأخضر على أبطال العالم مرتين عامي 1978 و1986 يبحث الكثير من عشاق كرة القدم العربية عن موعد المباراة المقبلة للسعودية أمام بولندا.

وألغت ثنائية صالح الشهري في الدقيقة 48 وسالم الدوسري في الدقيقة 53 هدف التقدم للأرجنتين عبر ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة.

وتتصدر السعودية المجموعة بثلاث نقاط قبل مواجهة المكسيك وبولندا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، فيما تتذيل الأرجنتين الترتيب بدون نقاط.

وسجلت الأرجنتين ثلاثة أهداف أخرى في الشوط الأول بواقع هدف من ميسي وثنائية من لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان لكن الحكم ألغى الأهداف الثلاثة بداعي التسلل.

وستلعب الأرجنتين يوم السبت أيضا أمام المكسيك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، بينما تسبقها مباراة السعودية وبولندا في الرابعة عصرا بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

وستكون الأرجنتين في موقف حرج قبل مواجهة المكسيك في الجولة المقبلة حيث يسعى ميسي لتحقيق اللقب الوحيد الغائب عن خزائنه.

وستبث مباراة الأخضر ورفاق روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة على قنوات (بي إن سبورتس) المفتوحة وكذلك قناة الكأس وذلك في الشرق الأوسط وافريقيا.

