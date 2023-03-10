تقرير: ميسي وعائلته يريدون العودة إلى برشلونة
ذكر الصحفي إستيبان إدول أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وعائلته يريدون العودة إلى برشلونة بعد نهاية العقد الحالي مع باريس سان جيرمان.
وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية هذا الموسم، ويتعرض اللاعب لانتقادات حادة بعد خروج الفريق من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي.
وبحسب إستيبان إدول الذي يعمل في شبكة "ESPN"، فإنه من الصعب جدا على ميسي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.
وأضاف أنه رغم عدم الإعلان عن رغبة عائلته، فإن العودة لبرشلونة هي أولوية ميسي وعائلته.
وغادر ميسي برشلونة صيف عام 2021؛ بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية لليغا.
وانضم ميسي لباريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، لكنه فشل في تحقيق النجاح القاري مع الفريق حيث خرج مرتين من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.
المهمة صعبة
وذكرت شبكة "كواترو" الإسبانية أن بابا صغيرا فُتح أمام برشلونة من أجل إعادة ميسي بعد فشل باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.
وأوضحت أن برشلونة وجد صيغة لينفذ من خلالها خطة عودة ميسي، لكنه إذا قبل راتبا قدره 200 ألف يورو سنويا، وهو ما حصل عليه داني ألفيس في الأشهر الستة التي قضاها مع الفريق الكتالوني".
وأشارت إلى أن برشلونة سيقيم مباراة ودية تكريمية للنجم الأرجنتيني، يرجح أن تجمع نحو 100 مليون يورو تذهب للاعب تعويضا عن الراتب الضعيف.
وبرشلونة ليس الفريق الوحيد الذي يهتم بضم ميسي، حيث يرتبط اللاعب بالانتقال لإنتر ميامي الأمريكي ونيو أول بويز الأرجنتيني، كما يتردد أن الهلال والاتحاد السعوديين مهتمان بضم ميسي الذي يبلغ من العمر 35 عاما.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن ليونيل قد يتجه لتوديع كرة القدم الأوروبية، ودراسة العروض الخارجية، وأبرزها عرض من السعودية بعد الفشل الأوروبي الجديد.
وكان آخر تتويج لميسي بدوري أبطال أوروبا في موسم 2014/2015 مع برشلونة.