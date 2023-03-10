تقرير: ميسي وعائلته يريدون العودة إلى برشلونة

المهمة صعبة

وذكرت شبكة "كواترو" الإسبانية أن بابا صغيرا فُتح أمام برشلونة من أجل إعادة ميسي بعد فشل باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

وأوضحت أن برشلونة وجد صيغة لينفذ من خلالها خطة عودة ميسي، لكنه إذا قبل راتبا قدره 200 ألف يورو سنويا، وهو ما حصل عليه داني ألفيس في الأشهر الستة التي قضاها مع الفريق الكتالوني".

وأشارت إلى أن برشلونة سيقيم مباراة ودية تكريمية للنجم الأرجنتيني، يرجح أن تجمع نحو 100 مليون يورو تذهب للاعب تعويضا عن الراتب الضعيف.