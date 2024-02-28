6 كلمات.. شاهد ما قاله ماكرون لمبابي أمام أمير قطر (فيديو)
مازح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مواطنه كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، خلال حفل عشاء أقيم في قصر الإليزيه، بحضور الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر.
وتواجد كيليان مبابي في قصر الإليزيه لتناول العشاء مع رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون وأمير قطر تميم بن حمد.
وكان الرئيس ماكرون وجه الدعوة إلى رئيس باريس سان جيرمان– المملوك لصندوق الاستثمار القطري- ناصر الخليفي، ولاعبه مبابي لحضور مأدبة الطعام.
ووفقًا لراديو "مونت كارلو"، فإن ماكرون رئيس فرنسا تحدث مع مبابي أمام أمير قطر، وقال له مازحًا: "سوف تخلقون لنا المزيد من المشاكل".
وينتهي عقد مبابي (25 عاما) مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، وقد أبلغ ناديه أنه سيغادر نهاية الموسم الحالي.
مبابي قال، في يونيو الماضي، إنه سيكمل هذا الموسم مع باريس سان جيرمان، ولن يفعّل بند تجديد العقد، قبل أن يبلغ إدارة النادي قبل أيام أنه سيغادر نهاية الموسم الحالي.