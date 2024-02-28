6 كلمات.. شاهد ما قاله ماكرون لمبابي أمام أمير قطر (فيديو)

وينتهي عقد مبابي (25 عاما) مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، وقد أبلغ ناديه أنه سيغادر نهاية الموسم الحالي.

مبابي قال، في يونيو الماضي، إنه سيكمل هذا الموسم مع باريس سان جيرمان، ولن يفعّل بند تجديد العقد، قبل أن يبلغ إدارة النادي قبل أيام أنه سيغادر نهاية الموسم الحالي.