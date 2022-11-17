ريال مدريد يفتتح مدينته الترفيهية في دبي عام 2023
قال ريال مدريد اليوم الخميس إنه وقع مع "دبي باركس آند ريزورتس" اتفاقية لافتتاح أول مدينة ترفيهية للنادي الإسباني في الشرق الأوسط.
وبحسب موقع ريال مدريد فإن هذه التجربة الجديدة ستسمح للعائلات وجميع مشجعي كرة القدم وعشاق الرياضة، على مختلف أعمارهم، بالاستمتاع بثقافة أفضل فريق كرة قدم في العالم.
وأوضح بطل أوروبا والليغا أن الزوار سيحظون بفرصة عيش تجارب تفاعلية والاستمتاع بألعاب فريدة مستوحاة من الروح والشغف والنجاح الذي يجعل ريال مدريد أفضل نادٍ في القرن العشرين.
وأكد ريال مدريد أنه من المقرر افتتاح المدينة الترفيهية في الربع الأخير من عام 2023، بحيث تشمل أقسامًا مختلفة متعلقة بريال مدريد، مثل: المتحف، الألعاب الميكانيكية، وألعاب مهارات كرة القدم، إلى جانب نقاط بيع الهدايا التذكارية المرتبطة بالتاريخ العظيم للميرنغي.
وقال فرناندو إيروا، الرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة للترفيه "يسعدنا أن يختار ريال مدريد دبي باركس آند ريزورتس شريكًا له ضمن إطار مساعينا لاستحضار أفضل العلامات التجارية الترفيهية العالمية إلى المنطقة".
وأضاف "ريال مدريد هو نجم هائل في كرة القدم العالمية، ويمتلك سجلًّا حافلًا بالنجاحات منقطعة النظير، وملايين المشجعين في جميع أنحاء العالم".