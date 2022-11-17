ريال مدريد يفتتح مدينته الترفيهية في دبي عام 2023

قال ريال مدريد اليوم الخميس إنه وقع مع "دبي باركس آند ريزورتس" اتفاقية لافتتاح أول مدينة ترفيهية للنادي الإسباني في الشرق الأوسط.

وبحسب موقع ريال مدريد فإن هذه التجربة الجديدة ستسمح للعائلات وجميع مشجعي كرة القدم وعشاق الرياضة، على مختلف أعمارهم، بالاستمتاع بثقافة أفضل فريق كرة قدم في العالم.