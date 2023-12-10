تقرير: اجتماع مرتقب بين ميسي وسكالوني للحديث عن رغبته في ترك تدريب الأرجنتين

كشفت تقارير صحفية عن اجتماع مرتقب سيجمع ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، وليونيل ميسي، قائد التانغو، للحديث معه عن أبرز أسباب رغبته في الرحيل عن قيادة المنتخب الأول.

وكان سكالوني قد أشار إلى إمكانية رحيله عن منصبه عقب الفوز على البرازيل الشهر الماضي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، لكن المدرب الأرجنتيني كان حاضرا في قرعة كوبا أمريكا التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، فجر يوم الجمعة الماضي.

وقال الصحفي غاشتون إيدول، إن "سكالوني يرى أنه يجب تغيير بعض الأشياء والأسماء في المجموعة، من أجل مواصلة المنافسة على مستوى عالٍ وسيجتمع مع ميسي للحديث بشأن هذا الموضوع".

وأشار إلى أن "سكالوني طالب بتغيير شامل في قوام منتخب الأرجنتين، وضرورة الاستغناء عن بعض اللاعبين لمواصلة الأداء القوي".