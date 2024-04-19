إصابة محمد أبوجبل تتسبب بأزمة لمنتخب مصر
تلقى المنتخب المصري صدمة قوية، بعد إعلان نادى البنك الأهلي إصابة حارسه الدولي محمد أبو جبل بقطع في الرباط الصليبي سيبعده عن الملاعب لفترة طويلة، ما يشكل ضربة معنوية قوية لمنتخب "الفراعنة" في استحقاقاته المقبلة.
وأصيب أبو جبل خلال في الخسارة أمام طلائع الجيش (0-1)، أمس الأربعاء، على ملعب القاهرة الدولي بعدما تصدى لركلة جزاء سددها يسري وحيد.
وقال نادي البنك الأهلي في بيان رسمي إن نتيجة التشخيص المبدئي من جانب طبيب الفريق الدكتور وليد عبد الرحمن عقب إجراء صور اشعة الرنين المغناطيسي أظهرت وجود قطع في الرباط الصليبي.
وسيخضع أبو جبل لفحوصات جديدة للتأكد من الإصابة وذلك خلال 48 ساعة عقب الاختفاء التدريجي للورم.
وتأتي إصابة أبو جبل لتضع الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام حسن في مأزق قبل خوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في يونيو المقبل في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 مع استمرار إصابة الشناوي.
ويعد محمد الشناوي الحارس الأساسي لمنتخب مصر، ويغيب عن الملاعب بسبب إصابته بخلع في الكتف.
أما أبوجبل الحارس الثاني فسيغيب أيضًا بسبب إصابته في الرباط الصليب، ما تسبب في أزمة لدى حسام حسن.
وكان أبو جبل قد حرس عرين منتخب مصر خلال الدورة الودية الدولية التي خاضها في مارس الماضي بمشاركة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلاندا، كبديل لحارس الأهلي محمد الشناوي المصاب بكسر في كتفه منذ النسخة الماضية من كأس أمم افريقيا.