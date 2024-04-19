إصابة محمد أبوجبل تتسبب بأزمة لمنتخب مصر

وتأتي إصابة أبو جبل لتضع الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام حسن في مأزق قبل خوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في يونيو المقبل في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 مع استمرار إصابة الشناوي.

ويعد محمد الشناوي الحارس الأساسي لمنتخب مصر، ويغيب عن الملاعب بسبب إصابته بخلع في الكتف.

أما أبوجبل الحارس الثاني فسيغيب أيضًا بسبب إصابته في الرباط الصليب، ما تسبب في أزمة لدى حسام حسن.

وكان أبو جبل قد حرس عرين منتخب مصر خلال الدورة الودية الدولية التي خاضها في مارس الماضي بمشاركة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلاندا، كبديل لحارس الأهلي محمد الشناوي المصاب بكسر في كتفه منذ النسخة الماضية من كأس أمم افريقيا.