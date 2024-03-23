بعد أول مباراة.. انتقادات لاذعة من مدرب الجزائر الجديد للاعبيه

قدَّم المدرب البونسي لمنتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش، تقييمًا متواضعًا للاعبيه في أول مباراة له على رأس الجهاز الفني لمحاربي الصحراء.

وفي مباراة ودية أقيمت على ملعب "5 يوليو" في العاصمة الجزائر، حقق المنتخب الجزائري فوزًا صعبًا على بوليفيا (3 ـ2) عندما انتظر المدافع عيسى ماندي حتى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليسجل الهدف الثالث ويمنح مدربه الجديد فوزه الأول في بدايىة مشواره مع بطل أفريقيا 2019.

واعتبر المدرب البوسني أن "لاعبيه لم يقدموا المستوى الذي كان يطمح إليه في مستهل تجربته مدربًا لمحاربي الصحراء وذلك رغم أهمية الانتصار بحسب قوله.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة شدد بتكوفيتش على أن "الهشاشة الذهنية للاعبيه بدت الهاجس الأكبر بالنسبة إليه حتى وإن تمكنوا من رد الفعل أحيانًا."

وتابع قوله: "الفوز بالمباراة الأولى أمر مهم، لقد دخلنا المباراة بشكل جيد ولكننا أهدرنا العديد من الفرص، عندما استقبلنا هدفًا واجهنا صعوبة في العودة سريعًا، هناك بالتأكيد مشكل ذهني، ومن ثمة استقبلنا الهدف الثاني، علينا التعافي من هذه المشكلة وأن نعرف كيف نكون مركزين لمدة 90 دقيقة وألا نعطي الفرصة للخصم ليعرضنا للخطر."

ورغم إشادته بالفوز وبما قدمه بعض عناصر منتخب الجزائر في أول ظهور بعد نهائيات كأس أمم أفريقيا 2024، إلا أن فلاديمير بتكوفيتش وجه انتقادات لاذعة حول عديد النقاط، قائلاً: "إضافة إلى العمل الذهني الذي علينا الاهتمام به، هناك نقائص عديدة على مستوى الكرات الثابتة التي نجح منتخب بوليفيا في الحد من خطورتها.. لقد تركنا الخصم في حالة تفوق عددي مرتين أو 3 مرات بسبب عدم إجادة الحفاظ على الكرة بعد تنفيذ الضربات الثابتة."

يشار إلى أن بتكوفيتش تسلّم، في بداية مارس الجاري، مقاليد تدريت المنتخب الجزائري حتى نهاية 2026.

ويخوض رفاق عيسى ماندي، الأربعاء، مباراة ودية ثانية أمام منتخب جنوب أفريقيا في ملعب نيلسون مانديلا في الجزائر.