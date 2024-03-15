سبب استقالة مسؤول نادي الطائي من منصبه واعتذاره للهلال

شهدت تصريحات سعود النعيس، عضو مجلس إدارة نادي الطائي السعودي، ضد نادي الهلال متصدر الدوري الممتاز جدلا محتدما ومستجدات سريعة انتهت بتقديم النعيس "استقالته" من منصبه.

وانتشر مقطع فيديو عبر منصة "إكس" الخميس، تضمن تصريحات مثيرة للجدل من قبل سعود النعيس قال فيها إن "نادي الهلال يأخذ كل شيء، لأن الجميع معه.. إدارة ولاعبون وحكام".. مما فجر موجة من ردود الأفعال بعدما تم تفسير تلك التصريحات بأنها تشكك في نزاهة بطولات الزعيم.

وعقب ذلك قدم النعيس استقالته من منصبه، قائلا في في خطاب الاستقالة الموجه إلى رئيس نادي الطائي: "تصريحاتي التي جاءت بعد قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريقين، تم اجتزائها، وفسرت على أنها إساءة للزعيم"، مضيفا أنه "حرصًا منه على الابتعاد عن أي "بلبلة" في الوسط الرياضي السعودي، فإنه يتقدّم باستقالته من منصبه رسميًا.

واعتذر سعود النعيس، لنادي الهلال وجماهيره، مؤكدًا على أنه يكن كل الاحترام لقلعة الزعيم، مثل باقي أندية المملكة العربية السعودية.

وبالتوازي مع ذلك نشر الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز، مقطع فيديو آخر للنعيس، تضمن تراجعا عن تصريحاته الأولى، حيث أشاد مسؤول الطائي ما وصفه "العمل الإداري الرائع والاستقرار في نادي الهلال، الذي يهتم بأدق التفاصيل، حتى بطلب جلب أبرز الحكام العالميين، لقيادة مبارياته."