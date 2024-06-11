أسطورة برشلونة يتغنى بقدرات محمد صلاح

وأشار إلى أن صلاح عندما تصل له الكرة تنتظر دائمًا شيئًا مختلفًا عما يستطيع الآخرون فعله.

وتابع: "صلاح حقق الكثير من الإنجازات والأرقام القياسية لسنوات طويلة مع مستوى عالٍ.. وفي اعتقادي أنه أفضل من العديد من اللاعبين في مركزه من حيث الفاعلية والجودة".

وواصل: "صلاح أحد أفضل اللاعبين، كما أنه صاحب مكانة هائلة في الكرة المصرية".