أسطورة برشلونة يتغنى بقدرات محمد صلاح
وجه أندريس إنييستا، أسطورة برشلونة الإسباني، إشادة كبيرة بالدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.
وقال إنييستا، في مقابلة عبر قناة (لا ليغا) عبر يوتيوب، إن صلاح لاعب مختلف وموهوب ويملك جودة عالية.
وأشار إلى أن صلاح عندما تصل له الكرة تنتظر دائمًا شيئًا مختلفًا عما يستطيع الآخرون فعله.
وتابع: "صلاح حقق الكثير من الإنجازات والأرقام القياسية لسنوات طويلة مع مستوى عالٍ.. وفي اعتقادي أنه أفضل من العديد من اللاعبين في مركزه من حيث الفاعلية والجودة".
وواصل: "صلاح أحد أفضل اللاعبين، كما أنه صاحب مكانة هائلة في الكرة المصرية".
وأشار إلى أن صلاح لو انتقل إلى برشلونة قبل سنوات لأصبح صفقة مهمة ومميزة للفريق الكتالوني.
وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي في الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل.
ويعد إنييستا أحد نجوم برشلونة في جيله الذهبي، بجانب تشافي هيرنانديز وليونيل ميسي، قبل رحيله في صيف 2018، وقبل انضمامه إلى فيسيل كوبي الياباني، ثم انتقاله إلى الإمارات الإماراتي.