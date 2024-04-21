برشلونة يوجه صدمة إلى أراوخو
وجه مسؤولو برشلونة صدمة إلى الأوروغواياني رونالد أراوخو، مدافع الفريق، بتفكيرهم جديا في رحيله خلال ميركاتو الصيف المقبل، لحل أزمة النادي المالية.
ويمتد عقد المدافع الأوروغواياني مع النادي الكتالوني حتى صيف 2026، في وقت لم تتقدم مفاوضات التجديد معه.
وقد يضطر برشلونة إلى بيع أراوخو هذا الصيف، إذا أراد تعزيز الفريق بأسماء جديدة، ولتجاوز أزمته الاقتصادية.
وقالت صحيفة "سبورت"، في تقرير لها، اليوم الأحد: "رونالد أراوخو لم يعد لاعبا أساسيا لا يمكن المساس به في برشلونة، النادي سيستمع إلى العروض المقدمة من أجله".
وأضاف: "مجلس الإدارة مقتنع بأنه سيكون قادرًا على الحصول على عرض بأكثر من 100 مليون يورو من بيع أراوخو، ويعتقد النادي أنه مع وجود باو كوبارسي، يمكنهم تحمل بيع اللاعب الأوروغواياني؛ الأمر الذي سيساعد النادي ماليا".
وتابعت الصحيفة: "أثار اللقاء ضد باريس سان جيرمان بعض الشكوك حول استمرارية بعض اللاعبين، ومن بينهم أراوخو، ولم يعد يُعتبر أراوخو لاعبًا غير قابل للبيع، حيث يحتاج برشلونة إلى بيع لاعب ما هذا الصيف لتحقيق التوازن المالي والالتزام بقواعد اللعب النظيف".
وودع برشلونة، بطولة دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان، بعد الخسارة بمجموع المباراتين ذهابا وإيابا بنتيجة ستة أهداف مقابل أربعة، في مباراة شهدت خطأ فادحا لأراوخو بعد عرقلة مدافع الفريق الباريسي؛ ما تسبب في طرده، ولعب الفريق منقوصا طوال أحداث اللقاء.
ويلتقي فريق برشلونة مع نظيره ريال مدريد، مساء اليوم الأحد، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب "سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.
ويتصدر الفريق الملكي جدول ترتيب المسابقة برصيد 78 نقطة، بفارق 8 نقاط كاملة عن برشلونة، الوصيف، برصيد 70 نقطة، قبل 7 جولات من نهاية المسابقة المحلية.
ويتفوق ريال مدريد بشكل نسبي على غريمه التقليدي برشلونة في تاريخ المواجهات، حيث التقى الفريقان في الليغا خلال 187 مباراة، فاز الريال في 78 مباراة، بينما انتصر برشلونة في 74 مواجهة، فيما انتهت 35 مباراة بالتعادل.