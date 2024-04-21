برشلونة يوجه صدمة إلى أراوخو

وجه مسؤولو برشلونة صدمة إلى الأوروغواياني رونالد أراوخو، مدافع الفريق، بتفكيرهم جديا في رحيله خلال ميركاتو الصيف المقبل، لحل أزمة النادي المالية.

ويمتد عقد المدافع الأوروغواياني مع النادي الكتالوني حتى صيف 2026، في وقت لم تتقدم مفاوضات التجديد معه.

وقد يضطر برشلونة إلى بيع أراوخو هذا الصيف، إذا أراد تعزيز الفريق بأسماء جديدة، ولتجاوز أزمته الاقتصادية.

وقالت صحيفة "سبورت"، في تقرير لها، اليوم الأحد: "رونالد أراوخو لم يعد لاعبا أساسيا لا يمكن المساس به في برشلونة، النادي سيستمع إلى العروض المقدمة من أجله".