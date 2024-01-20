أشياء لا تعرفها عن جوزيه مورينيو

تأثير والدته

حاول مورينيو أن يصبح لاعب كرة قدم لكنه لم يلقَ الكثير من النجاحات، فأدخلته والدته كلية إدارة الأعمال، لكن الشاب البرتغالي وقتها ترك كليته في أول يوم.

علاقة عكسية مع الوالد

على عكس علاقته المتذبذبة مع والدته تمتع مورينيو بعلاقة طيبة مع والده الذي لعب كرة القدم في صفوف فيتوريا سيتوبال، وأراد أن يصبح مثله، لكن لم يكن ذلك مقدّرًا له.

مدرس ألعاب رياضية

قبل عمله في التدريب كان مورينيو يعمل مدرس ألعاب رياضية في مدرسة ثانوية في البرتغال، وأمضى 5 سنوات في ذلك العمل في عدة مدارس، قبل أن يتركه ويعود لكرة القدم.

كلبه أهم ما يملك

في العام 2017، تلقّى مورينيو تحذيرًا من الشرطة بسبب رفضه الحجر الصحي على الكلب الخاص به، وترك مورينيو حفل جوائز كبير وعاد إلى منزله مسرعًا، وحاول منع الشرطة بالقوة، لكن الأمر انتهى على خير.