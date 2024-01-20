أشياء لا تعرفها عن جوزيه مورينيو
ربطت تقارير صحفية عديدة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بالانتقال لتدريب نادي الشباب في الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة عقب إقالته من تدريب روما الإيطالي.
ولطالما أثارت شخصية مورينيو الكثير من الجدل، لكن معظم ما قام به داخل الملعب هي أمور يعلمها جميع محبي الرياضة، لكن كيف هو حال المدرب البرتغالي خارج الملعب؟ وما الأشياء التي قد لا نعرفها عنه؟ ذلك ما نستعرضه فيما يلي:
6 لغات
يتمتع المدرب البرتغالي بقدرة على الحديث بست لغات مختلفة، هي: البرتغالية، والإنجليزية، والإسبانية، والكتالونية، والإيطالية، والفرنسية، وهي ما ساعدته على العمل كمترجم في برشلونة في بدايته برفقة السير بوبي روبسون.
تأثير والدته
حاول مورينيو أن يصبح لاعب كرة قدم لكنه لم يلقَ الكثير من النجاحات، فأدخلته والدته كلية إدارة الأعمال، لكن الشاب البرتغالي وقتها ترك كليته في أول يوم.
علاقة عكسية مع الوالد
على عكس علاقته المتذبذبة مع والدته تمتع مورينيو بعلاقة طيبة مع والده الذي لعب كرة القدم في صفوف فيتوريا سيتوبال، وأراد أن يصبح مثله، لكن لم يكن ذلك مقدّرًا له.
مدرس ألعاب رياضية
قبل عمله في التدريب كان مورينيو يعمل مدرس ألعاب رياضية في مدرسة ثانوية في البرتغال، وأمضى 5 سنوات في ذلك العمل في عدة مدارس، قبل أن يتركه ويعود لكرة القدم.
كلبه أهم ما يملك
في العام 2017، تلقّى مورينيو تحذيرًا من الشرطة بسبب رفضه الحجر الصحي على الكلب الخاص به، وترك مورينيو حفل جوائز كبير وعاد إلى منزله مسرعًا، وحاول منع الشرطة بالقوة، لكن الأمر انتهى على خير.
حادثة سلة الملابس
عُوقب مورينيو، العام 2004، لمدة مباراتين من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وكانت العقوبة تقضي بالإيقاف ومنعه من التواجد مع تشيلسي في ملعبهم ستامفورد بريدج، وصادف ذلك مواجهة بايرن ميونخ في دوري الأبطال، فتسلل المدرب إلى غرف الملابس عن طريق الاختباء في سلة ملابس!
دكتوراة فخرية
يملك مورينيو دكتوراة فخرية من جامعة لشبونة، حصل عليها، العام 2009، نظير ما قدمه من إنجازات في كرة القدم في صفوف بورتو وتشيلسي، وهي درجة يملكها فقط 30 مدربًا حول أوروبا.
رجل أعمال الخير
نصف مليون جنيه إسترليني هي قيمة معطف وضعه مورينيو في مزاد بملعب ستامفورد بريدج، في 2005، من أجل مساعدة ضحايا التسونامي الذي ضرب المحيط الهندي وقتها.
قرار غيَّر مصيره
العام 2000، رفض مورينيو عرضًا من السير بوبي روبسون من أجل أن يكون المدرب المساعد له في نيوكاسل، وأكد مورينيو أن رفضه جاء لشعوره أن وقته كمدرب قريب.
فشل في إخفاء أسراره
العام 2004، تعرض مورينيو لخسارة قاسية خارج الملاعب عندما فشل في إيقاف إصدار كتاب عن حياته بحكم قضائي، المدرب البرتغالي وقتها قدّم دعوى أراد من خلالها منع النشر بداعي وجود أسرار وتفاصيل عائلية في الكتاب، لكن القاضي سمح بنشره، وبيعت منه 15 ألف نسخة.