بيرسي تاو يتمرد على كولر
كشفت تقارير إعلامية عن وجود أزمة جديدة داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بين السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، والمهاجم الجنوب أفريقي بيرسي تاو، وهي ما أثرت على مشاركته في الفترة الأخيرة.
ويغيب بيرسي تاو عن مباريات الأهلي منذ مباراة سيمبا التنزاني، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وخسر الأهلي أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الناديين، يوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة بالدوري المصري الممتاز.
وقال الإعلامي الرياضي محمد الليثي في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء: "محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قرر فتح تحقيق بسبب تمرد بيرسي تاو على كولر.. كما أن أكرم توفيق، لاعب الفريق، طلب الرحيل بسبب عدم المشاركة في المباريات".
وأضاف: "الخطيب طلب من خالد بيبو، مدير الكرة بالأهلي، حل الموضوع سريعا بين بيرسي تاو ومدرب الأهلي، خاصة كما قلت سابقا إن اللاعب غير مصاب بل هو غاضب من عدم المشاركة بشكل أساسي".
من جانبه، قال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية، إن "بيرسي تاو غير مصاب، القصة باختصار شديد أن لديه مشكلة مع كولر، لأنه لا يحب أن يجلس على مقاعد البدلاء أو يُستبدل، ولا يوجد لاعب لا يتم استبداله حتى لو بيغضب".
وأضاف: "يمكن أن يكون اللاعب في أسوأ حالاته ويغيره المدرب، ويبدأ في الاعتراض دون الشعور بحالته، وعندما يتم تغيير تاو (بيقلب وشه)، وهذا الأمر لا يحبه المدير الفني ويسبب مشاكل في الفريق، وحال تدربه اليوم سيكون ضمن قائمة الفريق المسافرة لمواجهة مازيمبي".
الأهلي من المقرر أن يلتقي مع فريق مازيمبي يوم السبت المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وتقام مباراة العودة بين الأهلي ومازيمبي يوم السبت بعد المقبل الموافق 27 أبريل في استاد القاهرة.
وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بعد تخطي سيمبا التنزاني في ربع النهائي بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين.