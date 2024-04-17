بيرسي تاو يتمرد على كولر

كشفت تقارير إعلامية عن وجود أزمة جديدة داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بين السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، والمهاجم الجنوب أفريقي بيرسي تاو، وهي ما أثرت على مشاركته في الفترة الأخيرة.

ويغيب بيرسي تاو عن مباريات الأهلي منذ مباراة سيمبا التنزاني، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخسر الأهلي أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الناديين، يوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة بالدوري المصري الممتاز.