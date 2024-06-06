حقيقة مفاوضات الزمالك مع زين الدين بلعيد وتطورات صفقة بن شرقي

تصدر اسم الدولي الجزائري زين الدين بلعيد مدافع فريق اتحاد العاصمة المشهد في سوق الانتقالات المصرية، بعدما ارتبط اسمه بالرحيل للأهلي في الموسم المقبل.

وتألق بلعيد مع اتحاد العاصمة على مدار الموسمين الماضيين، ولفت أنظار عدة أندية على رأسها الأهلي في المرحلة الماضية.

وترددت أنباء حول دخول الزمالك منافسًا للأهلي على صفقة بلعيد، لتدعيم خط الدفاع الأبيض في الموسم المقبل.