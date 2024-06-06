حقيقة مفاوضات الزمالك مع زين الدين بلعيد وتطورات صفقة بن شرقي
تصدر اسم الدولي الجزائري زين الدين بلعيد مدافع فريق اتحاد العاصمة المشهد في سوق الانتقالات المصرية، بعدما ارتبط اسمه بالرحيل للأهلي في الموسم المقبل.
وتألق بلعيد مع اتحاد العاصمة على مدار الموسمين الماضيين، ولفت أنظار عدة أندية على رأسها الأهلي في المرحلة الماضية.
وترددت أنباء حول دخول الزمالك منافسًا للأهلي على صفقة بلعيد، لتدعيم خط الدفاع الأبيض في الموسم المقبل.
وحسب برنامج (الهدف) بقناة (أون تايم سبورتس 2) لا وجود لأي تفاوض بين الزمالك ولاعب اتحاد العاصمة لضمه في الموسم الجديد.
وأضاف:" الزمالك خارج صفقة بلعيد تمامًا ولكن هناك مفاوضات لضم أحمد خليل "كالوشا" مدافع إنبي".
وأشار إلى أن الزمالك بدأ ترتيب خريطة الصفقات الجديدة لضمها في الموسم المقبل، حال إنهاء أزمة إيقاف القيد الحالية بسداد مستحقات لاعبه السابق المغربي خالد بوطيب.
وأكد أن الزمالك استقر على عودة أحمد محمود الظهير الأيمن المعار للجونة، وحسام أشرف المهاجم الصاعد المعار إلى بلدية المحلة، في الموسم المقبل.
وأوضح أن الزمالك يفكر في ضم الكاميروني جوناثان نغويم لاعب مودرن فيوتشر مع نهاية عقده مع الفريق.
وأشار إلى أن الزمالك يستهدف ضم مصطفى فتحي لاعب بيراميدز، كما أن هناك اتصالات لضم المغربي أشرف بن شرقي، بعد فشل رحيله للدوري السعودي.