صحيفة إسبانية تكشف سر الأطعمة التي أبقت مبابي في القمة

كشف تقرير إعلامي إسباني أن المستوى اللافت الذي يقدمه النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي يرتقب حلوله في ريال مدريد الصيف القادم، يأتي نتيجة للإمكانيات الكروية الفنية والجاهزية البدنية المذهلة للاعب باريس سان جيرمان، ولكنه يستمد جذوره أيضا من أنواع محددة من الأطباق الغذائية التي يحرص اللاعب على تناولها بهدف البقاء في القمة، بدنيًا وفنيًا.

وقال التقرير، الذي نشرته صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية، الجمعة، إن أنواعا من الأطعمة الخاصة هي التي ساعدت كيليان مبابي على تحسين أدائه والظهور بشكل لافت مع باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا منذ أكثر من أربع سنوات.

مضيفة: "إذا كان مشجعو ريال مدريد متحمسين لوصول اللاعب الذي يعتبره الكثيرون الأفضل في العالم، فهناك ما يبرر ذلك؛ إذ إن مبابي أظهر جاهزية كبيرة ولياقة بدنية عالية لا مكان للصدفة فيها؛ باعتبار أن التغذية والتدريب الدقيقين هما ركائز النجاح الرياضي للنجم الذي كان أصغر لاعب فرنسي يتوج بكأس العالم، ويسجل في نهائي مونديال 2018.

وبحسب المصدر ذاته، يتبع كيليان مبابي نظامًا غذائيًا صارمًا للحفاظ على شكله البدني المصقول، ويتضمن وجبات متنوعة غنية بالكربوهيدرات والبروتينات موزعة على مدار اليوم، أما طبقه المفضل الذي يساعده على البقاء في تمام جاهزيته فهو سمك السلمون مع المعكرونة، وهو مزيج يساعد على تقوية عضلاته بفضل محتواه العالي من البروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية والفيتامينات والمعادن".

وأضافت "ماركا" أن مبابي يسعى في كل الأطباق الغذائية التي يتناولها إلى تفادي أطباق تتضمن السكر، ويستعيض عنها بمادة دقيق الشوفان، كما يحرص على تناول أطعمة طبيعية استثنائية تأتي من البذور والفواكه والطحالب، وعادةً ما تكون غنية بالفيتامينات وسهلة الامتصاص وتوفر فوائد كبيرة عن طريق استهلاك كميات قليلة، ولكن بشكل يومي باعتبار أنها ضرورية في الإعداد البدني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن علم التغذية اقتحم في السنوات الأخيرة غرف تبديل الملابس بالنسبة للرياضيين ولاعبي الكرة بوجه خاص، مضيفة: "اعتاد لاعبو كرة القدم في السابق الاحتفال بالانتصارات بتناول كميات كبيرة من الكحول والتهام البيتزا، لكن اليوم أصبح النظام الغذائي من بين تقاليد اللعبة وضرورياتها." بحسب قولها.

وعادةً ما ينصح الأطباء المتخصصون في النظام الغذائي للرياضيين لاعبي كرة القدم بتناول أطباق غنية بالألياف والدهون غير المشبعة والمغذيات الدقيقة، مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور، التي تلعب دورًا حاسمًا في وظيفة العضلات."