سرُّ تقليد نجم مانشستر يونايتد احتفالية أردا غولر (صورة)

سرُّ تقليد نجم مانشستر يونايتد احتفالية أردا غولر (صورة)
فسّر أماد ديالو نجم نادي مانشستر يونايتد، سرَّ احتفاله على طريقة نجم ريال مدريد أردا غولر، بعدما كرر نفس الاحتفال في فوز فريقه على نيوكاسل، أمس الأربعاء، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
أماد ديالو نجح في إحراز هدف مانشستر يونايتد الثاني في شباك نيوكاسل، باللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات جولة مؤجلة من الأسبوع الـ 34 من بطولة الدوري الإنجليزي.
وعقب الهدف، وضع ديالو يده اليمنى على صدره، ورفع يده اليسرى، مكررًا احتفال النجم التركي الشاب أردا غولر نجم ريال مدريد.
ونشر ديالو عبر صفحته على منصة "إنستغرام" صورة، تأكد من خلالها أن هذا الاحتفال جاء بناءً على طلب من صديق مقرب بعد رؤية احتفال أردا جولر.
وهذا الهدف هو الثاني للاعب ديالو مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، ليعادل عدد أهداف أنتوني، علمًا بأن أماد لعب 21 مباراة أقل من البرازيلي.
وحقق مانشستر يونايتد الفوز على نيوكاسل بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات جولة مؤجلة من الأسبوع الـ 34 من الدوري الإنجليزي.
وعلق أماد ديالو لاعب مانشستر يونايتد، على هدفه، قائلاً: "لقد عملت بجد من أجل هذه اللحظة، هذا الموسم لم يكن سهلاً بالنسبة لي، لأنني تعرضت للإصابة، لكن تسجيل هذا الهدف في المباراة الأخيرة على أرضنا كان شعورًا كبيرًا بالنسبة لي".