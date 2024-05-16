سرُّ تقليد نجم مانشستر يونايتد احتفالية أردا غولر (صورة)

فسّر أماد ديالو نجم نادي مانشستر يونايتد، سرَّ احتفاله على طريقة نجم ريال مدريد أردا غولر، بعدما كرر نفس الاحتفال في فوز فريقه على نيوكاسل، أمس الأربعاء، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أماد ديالو نجح في إحراز هدف مانشستر يونايتد الثاني في شباك نيوكاسل، باللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات جولة مؤجلة من الأسبوع الـ 34 من بطولة الدوري الإنجليزي.