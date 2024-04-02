صدمة كبيرة.. الهلال يعلن رسميا مدة غياب ميتروفيتش
أعلن الهلال متصدر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن مهاجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش سيغيب لمدة تصل إلى ستة أسابيع؛ بسبب إصابته في عضلات الفخذ الخلفية.
وتأتي إصابة ميتروفيتش في أسوأ وقت ممكن للهلال، مع خوض الفريق عددا من المباريات المهمة بداية من مواجهة النصر يوم الثامن من أبريل نيسان، في قبل نهائي كأس السوبر السعودية، ثم مواجهة العين الإماراتي في قبل نهائي دوري أبطال آسيا.
وقال الهلال عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقا باسم تويتر: "أوضحت الأشعة التي أجراها لاعب الهلال ألكسندر ميتروفيتش تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.
"سيخضع اللاعب على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لستة أسابيع".
وسجل ميتروفيتش ثنائية، يوم السبت الماضي، ليقود الهلال لفوز مثير 4-3 على الشباب في الدوري، قبل أن يخرج من الملعب بعد مرور 34 دقيقة فقط من صفارة البداية.
ويبدأ غياب ميتروفيتش (29 عاما) عن الهلال من مواجهة الأخدود، غدا الثلاثاء، في الدوري المحلي، مع سعي الفريق لبلوغ الانتصار 31 تواليا في جميع المسابقات.