صدمة كبيرة.. الهلال يعلن رسميا مدة غياب ميتروفيتش

أعلن الهلال متصدر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن مهاجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش سيغيب لمدة تصل إلى ستة أسابيع؛ بسبب إصابته في عضلات الفخذ الخلفية.

وتأتي إصابة ميتروفيتش في أسوأ وقت ممكن للهلال، مع خوض الفريق عددا من المباريات المهمة بداية من مواجهة النصر يوم الثامن من أبريل نيسان، في قبل نهائي كأس السوبر السعودية، ثم مواجهة العين الإماراتي في قبل نهائي دوري أبطال آسيا.