برشلونة: في هذه الحالة سوف نطلب إعادة الكلاسيكو رسميًا
قال رئيس برشلونة خوان لابورتا إنه إذا تأكد بأن الهدف الذي سجله يامين لامال ولم يحتسبه الحكم سيزار سوتو غرادو أمام ريال مدريد كان صحيحا بعد مراجعة الوثائق فإنه سيطلب بشكل رسمي إعادة الكلاسيكو.
وسدد لامين يامال كرة رائعة على مرمى ريال مدريد لكن الحارس أندري لونين أبعدها، غير أن الكرة بدا أنها دخلت المرمى.
وأوقف الحكم سيزار سوتو غرادو المباراة وطلب من حكام الفيديو مراجعة اللقطة وهو الأمر الذي تطلب عدة دقائق.
لكن القرار النهائي كان بعدم احتساب الكرة هدفًا لأن الكرة لم تدخل بالكامل إلى المرمى.
وقال لابورتا: "لم أكن أبدًا مدافعًا عظيمًا عن تقنية الـ"VAR" لأنني أعتقد أنه عند تطبيقها فإنها تحرم كرة القدم من العفوية. لكن ما أؤيده هو أنه، نظرًا لأننا نمتلكها، يجب أن تكون دائمًا موجودة".
وواصل لابورتا انتقاده بشأن استخدام الـ"VAR" وقال: "مع هذا الظهور الذي أقوم به، لا أريد فقط أن أعكس انزعاج جماهير برشلونة بسبب الإدارة السيئة التي تمت في الكلاسيكو لحكم الفيديو المساعد، ولكن أيضًا للتأكيد على ذلك".
وأضاف: "رغم أنها أداة موجودة معنا منذ فترة طويلة إلا أنها لا تزال تسبب بلبلة ومعايير متناقضة باختلاف الأطراف والفرق".
وتابع: "كرئيس لنادي برشلونة أريد أيضًا تسليط الضوء على قوة مسابقتنا والتأكيد على أننا منافسة ناجحة يتابعها الملايين من المتابعين في كل مكان، لكن هذا لا يعني أننا يمكن أن نبقى بمنأى عن الانتقادات عندما يقلل استخدام تقنية الـ"VAR"من قيمتها منافسينا".
وأشار لابورتا أيضًا إلى اللقطة المثيرة للجدل بعد تسديدة لامين يامال وقال: "نحن نتفهم صعوبة عمل الحكم ولكن لهذا السبب بالتحديد هناك أدوات مثل الـ"VAR" من المفترض أن يساعد في الحصول على منافسة أكثر عدالة وليس العكس".
وأتم: "أمس كان هناك العديد من "المسرحيات المثيرة للجدل"، ولكن بينها جميعًا هناك مسرحية أساسية يمكن أن تؤدي إلى تغيير في النتيجة النهائية للمباراة، أنا أشير إلى ما يسمى "بالهدف الشبح" للامين يامال".
وأكد: "كناد، نريد التأكد مما حدث ولهذا السبب أبلغكم أنه من برشلونة سنطلب على الفور من اللجنة الفنية للحكام والاتحاد الإسباني لكرة القدم تزويدنا بجميع الصور والتسجيلات الصوتية التي تم إنشاؤها".
وقالت "CANAL+ SPORT"، إن الكرة لم تتجاوز خط المرمى وإن حكم الـ"VAR" اتخذ القرار الصحيح بعدم احتساب هدف.
وفاز ريال مدريد 3/2 على برشلونة على ملعب سانتياغو برنابيو أمس الأحد ليقترب من استعادة لقب الدوري الإسباني.
ورفع ريال مدريد صيده إلى 81 نقطة من 32 مباراة ويتقدم بـ11 نقطة عن برشلونة الثاني وحامل لقب الموسم الماضي.