برشلونة: في هذه الحالة سوف نطلب إعادة الكلاسيكو رسميًا

قال رئيس برشلونة خوان لابورتا إنه إذا تأكد بأن الهدف الذي سجله يامين لامال ولم يحتسبه الحكم سيزار سوتو غرادو أمام ريال مدريد كان صحيحا بعد مراجعة الوثائق فإنه سيطلب بشكل رسمي إعادة الكلاسيكو.

وسدد لامين يامال كرة رائعة على مرمى ريال مدريد لكن الحارس أندري لونين أبعدها، غير أن الكرة بدا أنها دخلت المرمى.

وأوقف الحكم سيزار سوتو غرادو المباراة وطلب من حكام الفيديو مراجعة اللقطة وهو الأمر الذي تطلب عدة دقائق.

لكن القرار النهائي كان بعدم احتساب الكرة هدفًا لأن الكرة لم تدخل بالكامل إلى المرمى.

وقال لابورتا: "لم أكن أبدًا مدافعًا عظيمًا عن تقنية الـ"VAR" لأنني أعتقد أنه عند تطبيقها فإنها تحرم كرة القدم من العفوية. لكن ما أؤيده هو أنه، نظرًا لأننا نمتلكها، يجب أن تكون دائمًا موجودة".