من هو عبدالعزيز العمران المرشح لرئاسة نادي النصر؟

كشفت تقارير صحفية أن عبدالعزيز العمران، عضو مجلس إدارة شركة نادي النصر، ضمن الأسماء المرشحة لرئاسة "العالمي" بالفترة الحالية، بعد استقالة مسلي آل معمر.

وكان مسلي آل معمر تقدم باستقالته من رئاسة "العالمي"، مع ابتعاد الرمز الأمير خالد بن فهد، عضو الشرف الذهبي بالنادي، عن المشهد الرياضي بشكل كامل.

وغاب "آل معمر" عن حضور مباراة الأهلي الماضية، يوم الجمعة، في قمة الجولة الـ24 من منافسات دوري روشن السعودي، والتي انتهت نصراوية بهدف دون مقابل.

وقال الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن عبدالعزيز العمران من ضمن الأسماء المرشحة لخلافة "آل معمر".