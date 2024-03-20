من هو عبدالعزيز العمران المرشح لرئاسة نادي النصر؟
كشفت تقارير صحفية أن عبدالعزيز العمران، عضو مجلس إدارة شركة نادي النصر، ضمن الأسماء المرشحة لرئاسة "العالمي" بالفترة الحالية، بعد استقالة مسلي آل معمر.
وكان مسلي آل معمر تقدم باستقالته من رئاسة "العالمي"، مع ابتعاد الرمز الأمير خالد بن فهد، عضو الشرف الذهبي بالنادي، عن المشهد الرياضي بشكل كامل.
وغاب "آل معمر" عن حضور مباراة الأهلي الماضية، يوم الجمعة، في قمة الجولة الـ24 من منافسات دوري روشن السعودي، والتي انتهت نصراوية بهدف دون مقابل.
وقال الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن عبدالعزيز العمران من ضمن الأسماء المرشحة لخلافة "آل معمر".
و"العمران" خريج كلية علوم الحساب الآلي ونظم معلومات بدرجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود.
ويمتلك العديد من الخبرات الإدارية، حيث عمل مدير إدارة الاختبارات وتجربة المستخدم في بنك البلاد سابقا، كما عمل مستشار لأنظمة إدارة العملاء في شركة موبايلي، وعمل مدير الاستشارات والتحول الرقمي للقطاع الحكومي في شركة مايكروسوفت.
كما عمل مستشار للتحول الرقمي الحكومي في شركة قارتنر العالمية للاستشارات.
وخلال الفترة الماضية، واجهت إدارة النصر انتقادات جماهيرية حادة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد الخروج من بطولة دوري أبطال آسيا من ربع النهائي على يد العين الإماراتي، بركلات الترجيح بنتيجة (1-3).
وعلى صعيد بطولة الدوري، يحتل الفريق المركز الثاني بجدول الترتيب، برصيد 56 نقطة، بفارق 12 نقطة عن نادي الهلال صاحب الصدارة، بعد مرور 24 جولة من عمر المسابقة.
وفي ظل صعوبة المنافسة على لقب دوري روشن، تتبقى أمام "العالمي" بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، التي وصل فيها الفريق إلى نصف النهائي، برفقة أندية الهلال والاتحاد والخليج.
كما يخوض "العالمي" منافسات بطولة كأس السوبر السعودي، في أبريل المقبل بالإمارات، التي تقام بمشاركة 4 فرق، وسيلعب الفريق في نصف النهائي أمام الهلال، فيما ستكون المواجهة الأخرى ما بين الاتحاد والوحدة.