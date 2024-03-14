رد فعل فيرغسون بعد فوز حصانه في سباق للخيول (فيديو)

احتفل مدرب مانشستر يونايتد السابق أليكس فيرغسون بيوم مذهل في شلتنهام، حيث سيحصل على 275 ألف جنيه إسترليني بعد فوزه حصانيه في سباق للخيول.

وشوهد المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد بابتسامة كبيرة على وجهه بعد لحظات من تسديدة مونميرال 25/1 التي منحت فيرغي فوزه الأول على الإطلاق في المهرجان.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، كان هذا أكبر فوز خارجي في المهرجان حتى الآن هذا الأسبوع، حيث كان فيرغي مالكًا مشاركًا للحصان البالغ من العمر سبع سنوات إلى جانب جيد ماسون، وجون وليزا هالز.

وبعد دقائق فقط، ضاعف رمز مانشستر يونايتد رصيده لهذا اليوم عندما تغلب بروتيكتورات على رايان إير تشيس.