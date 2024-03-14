رد فعل فيرغسون بعد فوز حصانه في سباق للخيول (فيديو)
احتفل مدرب مانشستر يونايتد السابق أليكس فيرغسون بيوم مذهل في شلتنهام، حيث سيحصل على 275 ألف جنيه إسترليني بعد فوزه حصانيه في سباق للخيول.
وشوهد المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد بابتسامة كبيرة على وجهه بعد لحظات من تسديدة مونميرال 25/1 التي منحت فيرغي فوزه الأول على الإطلاق في المهرجان.
وبحسب صحيفة "ذا صن"، كان هذا أكبر فوز خارجي في المهرجان حتى الآن هذا الأسبوع، حيث كان فيرغي مالكًا مشاركًا للحصان البالغ من العمر سبع سنوات إلى جانب جيد ماسون، وجون وليزا هالز.
وبعد دقائق فقط، ضاعف رمز مانشستر يونايتد رصيده لهذا اليوم عندما تغلب بروتيكتورات على رايان إير تشيس.
وشهدت النهاية المثيرة قفز حصان فيرغسون بعيدًا ليحقق الفوز.
وبهذين الفوزين سيحصل فيرغسون على 275 ألف جنيه إسترليني، لكن سيتم تقاسمها بين المالكين.
وبعد الفوز، قال فيرغسون: "حسنًا، كان ذلك رائعًا، يا له من فارس".
وعندما سئل عما إذا كان الفوزين "بنفس الضجة مثل دوري أبطال أوروبا"، أضاف: "أوه لا، هذا مختلف، هذا مختلف".
وتأتي انتصارات فيرغسون الكبيرة بعد أن حصل على 945 ألف جنيه إسترليني مقابل فوز "Spirit Dancer" في السعودية، الشهر الماضي.
كما حصل على 500 ألف جنيه إسترليني عندما فاز نفس الحصان في البحرين في نوفمبر.
وفي هذه الأثناء، شوهد مدرب إنجلترا السابق سام ألارديس وهو يحتفل إلى جانب فيرغسون، عندما عبر مونميرال خط المرمى في شلتنهام.
وكان رمز مانشستر يونايتد برايان روبسون أيضًا من بين حاشية المدرب الأسكتلندي في شلتنهام.