برشلونة يدك شباك أتلتيكو ويتمسك بأمل المنافسة على لقب الدوري الإسباني

وعلى ملعب (سيفيتاس ميتروبوليتانو) في العاصمة الإسبانية مدريد، تقدم برشلونة بهدف حمل توقيع البرتغالي جواو فيليكس في الدقيقة 39، ليواصل هزَّ شباك فريقه الأصلي للمباراة الثانية على التوالي.

وسبق للاعب البرتغالي تسجيل هدف برشلونة الوحيد خلال فوزه 1 - صفر على أتلتيكو في مباراة الفريقين بالدور الأول للبطولة.

وفي الشوط الثاني، أضاف النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 47، قبل أن يصنع اللاعب ذاته الهدف الثالث للفريق الكتالوني، الذي أحرزه فيرمين لوبيز في الدقيقة 65.

وأنهى أتلتيكو المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه ناهويل مولينا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وواصل برشلونة تفوقه على أتلتيكو، بعدما تغلب عليه في المباراة الخامسة على التوالي، فمنذ خسارته صفر - 2 أمام فريق العاصمة الإسبانية، في أكتوبر 2021، على نفس الملعب، لم يعرف فريق المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز سوى طعم الانتصار على منافسه.