نهضة بركان ضد الزمالك.. نقاط القوة والضعف في مواجهة مثيرة بنهائي الكونفدرالية

صعوبة نهضة بركان

الفريق المغربي بقيادة معين شعباني لديه أسلوب لعب واضح يتميز بالقوة فيما يتعلق بالكرات العرضية، تمامًا كما كان حال ريال مدريد قبل سنوات تحت قيادة زين الدين زيدان، عندما كان الفريق لا يفعل أي شيء إلا العرضيات.

قد تكون تلك نقطة قوة ونقطة ضعف في الوقت عينه، فالفريق المغربي يكاد يكون لا يعرف كيف يصل لمناطق الخصوم إلا عن طريق الكرات العرضية بشكل مباشر إلى منطقة الجزاء.

نهضة بركان كان حاسمًا في تسجيل الكثير من الأهداف من رأسيات أو كرات عرضية، هذا الموسم، ولعل أبرز تلك الأهداف هو هدف إيسوفو دايو في اللحظات الأخيرة من مواجهة أبو سليم الليبي في ربع النهائي، الذي تسبب في وصول فريقه إلى النهائي.

ذلك الهدف جاء من كرة عرضية في الدقيقة الـ90+15 من عمر اللقاء، الذي امتد للدقيقة الـ119 دون اللجوء للوقت الإضافي.

المثير في تلك الكرة، أنها العرضية الخاصة بها جاءت متابعة لعرضية أولى من الجانب الأيمن لم تجد سبيلها للمرمى.

بشكل عام سجل نهضة بركان 5 من أصل 13 هدفًا في الكونفدرالية هذا الموسم من خلال تسديدات رأسية.