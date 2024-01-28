ماذا رأى جيسوس في ملعب الهلال الجديد؟ (فيديو)
أشاد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لنادي الهلال بملعب الهلال الجديد المملكة أرينا "كينغدوم أرينا".
وقال جيسوس في تصريحات من الملعب: "لأول مرة أشاهد أرضية ملعب بمثل هذا الثبات، جودة مميزة تستحق الإشادة".
وتتميز أرضية الملعب بأنها متحركة، ويتم التحكم بها بشكل أوتوماتيكي، وتبلغ مساحته 33 ألف متر مربع، وهو مخصص للفعاليات، والمعارض، والحفلات، والملاكمة، والتنس، وكرة القدم.
ومن المقرر أن يتم افتتاح الملعب غدا الإثنين في كأس موسم الرياض حيث يلعب الهلال مع إنتر ميامي.
وعلى الملعب ذاته يلعب النصر مع إنتر ميامي يوم 1 فبراير، والهلال مع النصر يوم 8 فبراير.
في سبتمبر الماضي، أعلن تركي آل الشيخ منح ملعب "بوليفارد هول" لنادي الهلال لخوض مبارياته المقبلة عليه مقابل 40 مليون ريال سنويًّا، وتمت تسمية الملعب باسم "كينغدوم أرينا".
وتتسع مدرجات الملعب لـ26 ألف متفرج في مباريات كرة القدم، و10 آلاف متفرج في كل من التنس والملاكمة، وستقام عليه منافسات كأس موسم الرياض في يناير 2024.
ومن المقرر أن يلعب نادي الهلال، لأول مرة، على ملعب كينغدوم أرينا في منتصف فبراير المقبل.