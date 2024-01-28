ماذا رأى جيسوس في ملعب الهلال الجديد؟ (فيديو)

وعلى الملعب ذاته يلعب النصر مع إنتر ميامي يوم 1 فبراير، والهلال مع النصر يوم 8 فبراير.

في سبتمبر الماضي، أعلن تركي آل الشيخ منح ملعب "بوليفارد هول" لنادي الهلال لخوض مبارياته المقبلة عليه مقابل 40 مليون ريال سنويًّا، وتمت تسمية الملعب باسم "كينغدوم أرينا".

وتتسع مدرجات الملعب لـ26 ألف متفرج في مباريات كرة القدم، و10 آلاف متفرج في كل من التنس والملاكمة، وستقام عليه منافسات كأس موسم الرياض في يناير 2024.

ومن المقرر أن يلعب نادي الهلال، لأول مرة، على ملعب كينغدوم أرينا في منتصف فبراير المقبل.