نجم بايرن ميونخ يهدد بإسقاط مخطط ريال مدريد

أصبح ريال مدريد، بطل الدوري الإسباني لموسم 2023 ـ 2024 مهددا بخسارة إحدى الصفقات المهمة التي سعى لإبرامها منذ فترة طويلة، وذلك أمام تغير موقف اللاعب الذي تستهدفه إدارة فلورنتينو بيريز.

وقال تقرير لصحيفة بيلد (BILD) الألمانية أن الفريق الملكي يسعى بكل قوة للتعاقد مع الكندي ألفونسو ديفيز ظهير بايرن ميونخ، الذي ينتهي عقده في صيف 2025.

وقال كريستيان فالك الصحفي في "بيلد" إن مفاجأة مرتقبة في الساعات المقبلة تتعلق بمستقبل الدولي الكندي قد تنسف مساعي الريال في ضم ديفيز، مضيفا أن اللاعب مستاء من إدارة النادي الإسباني، لعدم بذلها مجهودات حقيقية للتعاقد معه هذا الصيف، مما جعل ديفيز جديا في البقاء بملعب أليانز أرينا، وهو معطى قد يدفع بايرن ميونخ للتحرك من أجل تجديد عقده في أقرب فرصة ممكنة وفق المصدر ذاته.