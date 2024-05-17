نجم بايرن ميونخ يهدد بإسقاط مخطط ريال مدريد
أصبح ريال مدريد، بطل الدوري الإسباني لموسم 2023 ـ 2024 مهددا بخسارة إحدى الصفقات المهمة التي سعى لإبرامها منذ فترة طويلة، وذلك أمام تغير موقف اللاعب الذي تستهدفه إدارة فلورنتينو بيريز.
وقال تقرير لصحيفة بيلد (BILD) الألمانية أن الفريق الملكي يسعى بكل قوة للتعاقد مع الكندي ألفونسو ديفيز ظهير بايرن ميونخ، الذي ينتهي عقده في صيف 2025.
وقال كريستيان فالك الصحفي في "بيلد" إن مفاجأة مرتقبة في الساعات المقبلة تتعلق بمستقبل الدولي الكندي قد تنسف مساعي الريال في ضم ديفيز، مضيفا أن اللاعب مستاء من إدارة النادي الإسباني، لعدم بذلها مجهودات حقيقية للتعاقد معه هذا الصيف، مما جعل ديفيز جديا في البقاء بملعب أليانز أرينا، وهو معطى قد يدفع بايرن ميونخ للتحرك من أجل تجديد عقده في أقرب فرصة ممكنة وفق المصدر ذاته.
وسجل ديفيز هدف بايرن الوحيد في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في شباك الريال ورد عليه خوسيلو بثنائية ليحرم الفريق البافاري من خوض الدور النهائي ويقود الميرينغي إلى نهائي جديد.
ويشار إلى أن تقارير إخبارية أوردت أخبارا مفادها أن بطل إسبانيا قد تباطأ في إنجاز صفقة ديفيز مؤخرا، بسبب توهج الظهير الفرنسي فيرلاند ميندي في الفترة الأخيرة مع الملكي.
ولعب ديفيز (23 عاما) خلال الموسم الحالي 28 مباراة في البوندسليغا و10 مباريات في دوري أبطال أوروبا ومباراة واحدة في كأس المانيا وسجل إجمالا هدفين.