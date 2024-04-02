غضب عارم من أحمد حجازي بعد الخسارة أمام الأهلي (فيديو)

وفيما يبدو أن الاتحاد فقد أي فرصة للاحتفاظ باللقب بعد أن تجمد رصيده عند 46 نقطة في المركز الرابع، بفارق 25 نقطة عن الهلال المتصدر.

وبعد المباراة شوهد حجازي يركل زجاجات المياة أثناء الدخول إلى غرفة خلع الملابس.

وقبل أيام خسر الاتحاد مباراتي الذهاب والإياب أمام الهلال في ربع نهائي دوري أبطال آسيا ليودع البطولة التي راهن كثيرا على الفوز بها لإنقاذ موسمه المحلي.