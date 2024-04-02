غضب عارم من أحمد حجازي بعد الخسارة أمام الأهلي (فيديو)
ظهر أحمد حجازي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد غاضبا للغاية بعد خسارة ديربي جدة أمام الغريم الأهلي، اليوم الإثنين.
وسجل فراس البريكان هدفا في الشوط الأول ليقود الأهلي لتحقيق فوز هام 1-صفر على الاتحاد.
وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 34 بعد أن استغل البريكان تمريرة عرضية منخفضة من البرازيلي روبرتو فيرمينو ليضع المهاجم الدولي السعودي الكرة بتسديدة مباشرة في الشباك.
ورفع الأهلي رصيده بهذا الانتصار إلى 51 نقطة ليتمسك أكثر بالمركز الثالث.
وفيما يبدو أن الاتحاد فقد أي فرصة للاحتفاظ باللقب بعد أن تجمد رصيده عند 46 نقطة في المركز الرابع، بفارق 25 نقطة عن الهلال المتصدر.
وبعد المباراة شوهد حجازي يركل زجاجات المياة أثناء الدخول إلى غرفة خلع الملابس.
وقبل أيام خسر الاتحاد مباراتي الذهاب والإياب أمام الهلال في ربع نهائي دوري أبطال آسيا ليودع البطولة التي راهن كثيرا على الفوز بها لإنقاذ موسمه المحلي.