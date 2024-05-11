كشف "المسؤول" عن ضياع صفقة نجم باريس سان جيرمان من الاتحاد السعودي

وقال النجار، في تصريحات تلفزيونية، إن عبدالله السالم تعمّد عرقلة صفقة انتقال البرازيلي ماركينيوس، مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الماضية.

وقال النجار: "ماركينيوس كان في طريقه للانضمام إلى نادي الاتحاد، في الصيف الماضي، لولا اعتراض السالم على قيمة الصفقة المالية".

وواصل النجار هجومه على السالم قائلًا: "إنه من يتحكم في الأمور داخل الاتحاد؛ كما أن البرتغالي دومينيغوز سواريز الرئيس التنفيذي للنادي لا يستطيع اتخاذ أي قرار من دون العودة إليه".

واختتم: "نادي الاتحاد كان سيخسر صفقة متوسط الميدان الشاب فيصل الغامدي؛ بسبب عبدالله السالم أيضًا".