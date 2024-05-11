كشف "المسؤول" عن ضياع صفقة نجم باريس سان جيرمان من الاتحاد السعودي
وجّه الإعلامي السعودي هتان النجار اتهامًا خطيرًا لـ عبدالله السالم عضو مجلس إدارة نادي اتحاد جدة؛ الرئيس التنفيذي للشركة "غير الربحية".
وقال النجار، في تصريحات تلفزيونية، إن عبدالله السالم تعمّد عرقلة صفقة انتقال البرازيلي ماركينيوس، مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الماضية.
وقال النجار: "ماركينيوس كان في طريقه للانضمام إلى نادي الاتحاد، في الصيف الماضي، لولا اعتراض السالم على قيمة الصفقة المالية".
وواصل النجار هجومه على السالم قائلًا: "إنه من يتحكم في الأمور داخل الاتحاد؛ كما أن البرتغالي دومينيغوز سواريز الرئيس التنفيذي للنادي لا يستطيع اتخاذ أي قرار من دون العودة إليه".
واختتم: "نادي الاتحاد كان سيخسر صفقة متوسط الميدان الشاب فيصل الغامدي؛ بسبب عبدالله السالم أيضًا".
ويتعرض السالم في الآونة الأخيرة لهجوم من جماهير نادي الاتحاد بسبب الموسم السيئ للفريق، وسط تشكيكات بانتمائه لأحد الأندية المنافسة.
من جهته رد عبد الرحمن الحميدي مقدم برنامج برا الـ18 على تصريحات النجار بشأن السالم بانها "غير صحيحة".
وأمس الجمعة، تكبّد الاتحاد خسارة مذلة أمام الاتفاق، بخماسية نظيفة، ضمن الجولة 31 من الدوري السعودي للمحترفين.
وبعد أكبر هزيمة للاتحاد هذا الموسم، زاد الضغط على المدرب مارسيلو غاياردو لاستمرار النتائج السلبية للاتحاد الذي يتأخر بفارق خمس نقاط عن الأهلي الثالث الذي يحتل آخر المراكز المؤهلة مباشرة لدور المجموعات لدوري أبطال آسيا. ويلعب الأهلي اليوم أمام الشباب.
وللمرة الثانية هذا الموسم، يخسر الاتحاد في ثلاث مباريات متتالية بالدوري.
وافتقر الاتحاد للحلول الهجومية؛ لغياب كريم بنزيما وعبد الرزاق حمد الله بداعي الإصابة.