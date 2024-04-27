تعليق مثير من أردا غولر بعد هدفه الحاسم ضد سوسيداد (صورة)

وقبل خمس جولات على نهاية الموسم، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 84 نقطة، ووسّع الفارق إلى 14 نقطة مع برشلونة صاحب المركز الثاني الذي سيستضيف فالنسيا يوم الاثنين المقبل.

وأراح كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد العديد من اللاعبين الأساسيين قبل مواجهة بايرن ميونخ في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، وقدم لاعبوه ما يكفي لحصد النقاط الثلاث.

وجاء هدف الفوز عن طريق لاعب الوسط التركي غولر (19 عاما)، الذي شارك من البداية للمرة الأولى مع ريال مدريد بعد انضمامه من فناربخشه، عندما حوّل تمريرة عرضية من داني كاربخال إلى الشباك في الدقيقة 29.