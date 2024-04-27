تعليق مثير من أردا غولر بعد هدفه الحاسم ضد سوسيداد (صورة)
لم ينتظر أردا غولر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي ريال مدريد، كثيرا، وتفاعل مع فوز ناديه على ملعب أنويتا الصعب.
وسجل غولر هدفا في الشوط الأول، ليمنح تشكيلة من بدلاء ريال مدريد الفوز 1-صفر على مضيفه ريال سوسيداد، أمس الجمعة، ويقترب متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم من تعزيز رقمه القياسي والفوز باللقب للمرة 36.
وقبل خمس جولات على نهاية الموسم، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 84 نقطة، ووسّع الفارق إلى 14 نقطة مع برشلونة صاحب المركز الثاني الذي سيستضيف فالنسيا يوم الاثنين المقبل.
وأراح كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد العديد من اللاعبين الأساسيين قبل مواجهة بايرن ميونخ في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، وقدم لاعبوه ما يكفي لحصد النقاط الثلاث.
وجاء هدف الفوز عن طريق لاعب الوسط التركي غولر (19 عاما)، الذي شارك من البداية للمرة الأولى مع ريال مدريد بعد انضمامه من فناربخشه، عندما حوّل تمريرة عرضية من داني كاربخال إلى الشباك في الدقيقة 29.
وبعد المباراة، علّق غولر على إنستغرام :"مع مرور الوقت يمكن تحقيق كل شيء".
وانتظر غولر موسما كاملا حتى لعب أول مباراة أساسية له مع ريال مدريد أمس الجمعة، إذ حصل على عدد قليل جدا من الدقائق طوال الموسم؛ بسبب الإصابات أو قرارات أنشيلوتي الفنية.
وبعد المباراة، ألمح أنشيلوتي إلى أن اللاعب التركي الشاب لن يخرج للإعارة أو يتم بيعه.