هل كان استهتارًا بالخصم؟.. مارتينيلي يستلم الكرة بظهره أمام توتنهام (فيديو)

وبدا كأن مارتينيلي يستهتر بلاعبي توتنهام، خاصة أن النتيجة كان تشير إلى تقدم فريقه 2/0، سجلت في الشوط الأول.

وحصل غابرييل مارتينيلي عل بطاقة صفراء بعد نحو 3 دقائق من استعراض مهارته بعد تدخل على باب سار، علمًا بأنه خرج في الدقيقة 80 وشارك مكانه كيران تيرني.