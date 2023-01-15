هل كان استهتارًا بالخصم؟.. مارتينيلي يستلم الكرة بظهره أمام توتنهام (فيديو)
استعرض البرازيلي غابرييل مارتينيلي لاعب آرسنال مهارته خلال مواجهة توتنهام في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد.
وعند الدقيقة 67 وصلت الكرة إلى غابرييل مارتينيلي الذي استغل بُعد لاعبي توتنهام عنه ليتسلّم الكرة بظهره.
وبدا كأن مارتينيلي يستهتر بلاعبي توتنهام، خاصة أن النتيجة كان تشير إلى تقدم فريقه 2/0، سجلت في الشوط الأول.
وحصل غابرييل مارتينيلي عل بطاقة صفراء بعد نحو 3 دقائق من استعراض مهارته بعد تدخل على باب سار، علمًا بأنه خرج في الدقيقة 80 وشارك مكانه كيران تيرني.
وجاء الهدف الأول بعدما سدد بوكايو ساكا كرة فشل هوغو لوريس في التعامل معها لتدخل مرماه في الدقيقة 14.
وعزز مارتن أوديغارد تقدم آرسنال بالهدف الثاني لآرسنال في الدقيقة 36 بتسديدة يسارية أرضية من خارج منطقة الجزاء.
ويملك آرسنال 44 نقطة من 17 مباراة، ويتصدر جدول الترتيب، ويتقدم بـ5 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني، في حين حصد توتنهام 33 نقطة من 18 مباراة في المركز الخامس.